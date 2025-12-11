La importante distinción recibida por Oviedo en Bruselas (que de momento no es la Capital Europea de la Cultura)

Oviedo alzó este jueves, en el corazón institucional del viejo continente, un reconocimiento que trasciende lo simbólico para convertirse en hoja de ruta: el título de Ciudad Europea del Deporte 2026, entregado en una gala internacional celebrada en la sede del Parlamento de la UE, en Bruselas. Bajo las luces solemnes del hemiciclo y ante representantes de más de setenta ciudades y regiones del mundo, la distinción fue recogida por Conchita Méndez, tercer teniente de alcalde y concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, quien acudió en nombre de una ciudad que lleva años desde 2019 tejiendo un proyecto deportivo ambicioso, participativo y con vocación de futuro. «Es solo el punto de partida», declaró la edil ovetense respecto a un próximo año que se espera cargado de grandes eventos como el partido que disputará la selección española de baloncesto en el Palacio el 2 de marzo contra Ucrania.

El acto, organizado por ACES Europe, contó con la presencia de su presidente, Gian Francesco Lupattelli, así como de Adriana Sánchez Parés, presidenta de ACES América, además de representantes de la Unesco y eurodiputados de diversas formaciones políticas. La pluralidad institucional subrayó un mensaje compartido: el deporte como motor de salud, educación, cohesión social y desarrollo comunitario. Más que una ceremonia protocolaria, la gala operó como un escaparate global en materia de gestión deportiva, donde municipios de distintos continentes compartieron espacio, experiencias y visiones.

Para Oviedo, el reconocimiento no llega de la nada. Es, como recordó la delegación municipal, el resultado de un proyecto que comenzó a gestarse en 2019 y que tomó forma definitiva a lo largo de 2025, tras un trabajo continuado para elaborar una candidatura sólida y verificable. Durante la visita de la comisión evaluadora el pasado junio, la ciudad vivió tres jornadas intensas de inspecciones, defensas técnicas y análisis detallados de la gestión deportiva local. Ese examen refrendó un modelo considerado ejemplar por su enfoque integral: promoción del deporte base y amateur, aplicación rigurosa de la Ley LOPIVI, impulso al Centro Nacional de Educación en el Deporte y un ambicioso plan de igualdad.

En este último eje destaca una de las iniciativas más valoradas por ACES: los Premios Niké Mujer y Deporte, que alcanzan ya su tercera edición y se han convertido en una plataforma esencial para visibilizar el papel de las deportistas ovetenses y promover la igualdad real en la práctica deportiva.

Durante su intervención en la ceremonia, Conchita Méndez subrayó el carácter colectivo de esta distinción: «Este reconocimiento supone un impulso extraordinario para nuestra ciudad y para todas las personas y entidades que llevan años trabajando para hacer del deporte un pilar esencial de nuestra vida cotidiana». Recordó además el tejido vivo que sustenta ese compromiso: más de cien clubes activos, miles de deportistas federados, instalaciones en constante modernización y una apuesta firme por el deporte adaptado, el deporte base y los programas de actividad física para todas las edades.

Oviedo, insistió Méndez, encara 2026 no como un destino, sino como un comienzo. «Recibir este galardón no es un punto final, sino un punto de partida», afirmó. El título, aseguró, llega para «fortalecer un modelo de ciudad dinámica, saludable e inclusiva, orgullosa de su identidad y convencida de que el deporte seguirá siendo uno de los pilares que animan su vida social, educativa y comunitaria».

Otros reconocimientos

La tarde estuvo marcada también por los relevos de las grandes capitalidades deportivas: Mónaco cedió a Bakú la Capitalidad Mundial del Deporte; Tallinn traspasó a Nápoles la Capitalidad Europea; y Chihuahua (México) entregó a Guayaquil (Ecuador) la Capitalidad Americana. En este tablero internacional, España tuvo una presencia destacada, con Vizcaya como Región Europea del Deporte y las ciudades de Oviedo, Valladolid, Palencia y Cáceres entre las premiadas por su compromiso y calidad en políticas públicas deportivas.