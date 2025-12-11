IU manifiesta su preocupación por la situación actual del Palacio de los Niños de Oviedo

IU–Convocatoria por Oviedo quiso trasladar su preocupación por la situación actual del Palacio de los Niños. Señalan que el uso de este espacio "repercute directamente en la calidad de vida del barrio" y aseguran que no puede volver a repetirse un periodo prolongado de abandono. "Defendemos que la mejor forma de cuidar un espacio público es mantenerlo vivo. Si dejamos que siga permaneciendo vacío y sin uso, el deterioro está garantizado", apuntó el portavoz del grupo, Gaspar Llamazares.

Izquierda Unida advierte de que la falta de actividad está provocando el deterioro de las instalaciones y generando una percepción generalizada de abandono que perjudica tanto al equipamiento como a su entorno. La formación sostiene que la ciudad no puede permitirse dejar que un recurso público se degrade cuando podría estar prestando servicio al barrio y al conjunto de Oviedo.

Recuerdan que, aunque el edificio está llamado a convertirse en la futura sede de la Casa de las Artes de Oviedo, ese proyecto aún tardará en materializarse. Por ello, la formación considera imprescindible aumentar la actividad en el Palacio de los Niños para garantizar el mantenimiento, la limpieza, la seguridad y los servicios básicos en toda la zona.