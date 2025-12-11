Luto en Oviedo: fallece a los 67 años Misael Campo, "uno de los mejores publicistas de España"

Oviedo llora a un referente del mundo de la publicidad. Misael Campo Fernández, considerado uno de los mejores del sector a nivel nacional, falleció este jueves en el HUCA a los 67 años de edad, pasadas las seis de la tarde, víctima de una larga enfermedad derivada de una pancreatitis crónica. Llevaba ingresado una semana y media. La noticia causó una profunda conmoción en la capital del Principado, donde Campo era una figura ampliamente reconocida.

Campo dirigió hasta principios de este siglo la agencia Misael Campo y Asociados. Tuvo entre sus clientes al Principado y a la Xunta de Galicia y también a Cajastur, Ceyd, Siemens, Pescanova.Fundó el Club de Creativos de España y realizó en 2000 el libro «100 años de publicidad en Asturias». También dirigó la exitosa candidatura de Consuelo Marcos Vallaure a la Alcaldía de Oviedo por el CDS y asesoró al entonces presidente regional Antonio Trevín en las autonómicas de 1995, consolidando su reputación como uno de los creativos más influyentes de su generación «capaz de vender neveras en el polo».

Nacido en Oviedo, estudió en el Colegio Masaveu y posteriormente en el Alfonso II, antes de cursar Periodismo. Su trayectoria profesional lo llevó a ser jefe de publicidad de La Voz de Asturias y también trabajó para LA NUEVA ESPAÑA. En su agencia tuvo como socio a Luis Ferreira, hermano del actual vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira.

«Era un genio creativo», recuerda con humor su cuñado Jaime, quien lo define como «uno de los mejores publicistas de España, amante de la ópera y de la escritura». Campo publicó varios libros y mantuvo durante décadas una intensa actividad. «Imponía bastante, pero a la vez era afable; sabía ganarse a todo el mundo», añade.

Estuvo casado con María José Fernández Danoz, jefa de administración de la Policía Nacional en Oviedo, que falleció en 1994, lo que supuso un duro golpe anímico para Campo, que a los pocos años dejó su despacho para centrarse en sus dos grandes pasiones: los libros y el género lírico, siendo gran amigo de la soprano Beatriz Díaz, a la que ayudaba con sus campañas promocionales..

Los restos mortales de Misael Campo, que se encargó de redactar su propia esquela, se encuentran en la sala 7 del Tanatorio El Salvador, donde este viernes, a las 17.45 horas, se celebrará el rito exequial. Posteriormente será incinerado en el mismo complejo funerario.