La Navidad llega a la zona rural de Oviedo con música, teatro y cabalgatas en los centros sociales

Oviedo presentó este jueves la programación navideña destinada a la zona rural, una propuesta que llevará música, teatro y tradición a distintos centros sociales del municipio. La concejala de Festejos y Centros Sociales, Covadonga Díaz, destacó que la iniciativa «pretende convertir estos espacios en lugares de encuentro durante diciembre y acercar la cultura a todas las parroquias».

El edil de Cultura, David Álvarez, subrayó que la programación incluye música coral de la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo, con repertorio navideño y zarzuela, además de música de cámara en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Asturias. Estas actuaciones tendrán lugar en los centros sociales de Latores (15 de diciembre), Olloniego (16 de diciembre) y Las Caldas (17 de diciembre) a las 19.00 horas.

El Teatro en pequeño formato llegará al centro social de Villa Pérez el 19 de diciembre, también a las 19.00 horas, y a San Andrés de Trubia el 22 (a las 13.00 horas). Los coros de los centros sociales actuarán en Colloto el 22 de diciembre y en Caces el 23. Por su parte, la música coral de la Capilla Polifónica podrá escucharse en Sograndio el 29 de diciembre y en San Esteban de las Cruces el día 30, siempre desde las siete de la tarde. La programación, con la que colabora el edil de Medio Rural, Daniel Tarrio, se completa con las cabalgatas rurales del 5 de enero, que recorrerán las parroquias a lo largo de todo el día.