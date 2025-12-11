El nuevo uso para la Casa Rosa de Oviedo: este es el proyecto que se inaugurará el día 20 en el chalé modernista del Prao Picón

Cuando los ovetenses miran desde la plaza San Miguel al Prao Picón, destaca -con permiso del Seminario Metropolitano- un chalé cuya fachada es de color rosa. Un edificio modernista que se reconstruyó tras la guerra civil por el padre de la profesora de Lengua Mary Pérez Montero. Tras una vida en él, ella se trasladó a vivir a la calle Uría y su hermano Pepe ya había fallecido. El objetivo de la docentees que tuviera una nueva vida pasando a ser la sede de la Fundación Cauce, vinculada al Opus y dedicada a ayudar a familias sin recursos.

Cerrada esta etapa, a partir del 20 de diciembre tendrá un nuevo uso. Todo de la mano de Playa Madre, la empresa que por el verano gestionan el chiringuito de la playa de La Espasa (Caravia) y el de la playa Arena (Isla, Cantabria). Con la temporada cerrada hasta el próximo año, sus promotores se han lanzado a esta aventura que se iniciará el 20 de diciembre.

Para comunicarlo, han subido un vídeo a las redes sociales donde le preguntan a la herramienta ChatGPT por las "alternativas para recrear la experiencia de Playa Madre en invierno". La respuesta pasa por "adquirir un local en la ciudad que combina cultura, gastronomía y coctelería". "Esta puede que sea la mejor opción para vosotros".

La idea iniciada hace un año de casualidad, durante una búsqueda en una web inmobiliaria, les llevó hasta la Casa Rosa.