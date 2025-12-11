Las obras de Oviedo que permitirán volver a unir barrios tras años separados por los carriles para coches

Los vecinos de Villafría llevan años solicitando una conexión directa con la Ronda Sur para evitar seguir dando rodeos y las obras de reconversión del primer tramo del vial pondrán fin a esta histórica demanda a través de una conexión directa con la calle Luis Álvarez Fueyo. Esta mejora se enmarca dentro de la reforma del tramo comprendido entre la glorieta de Fozaneldi (la plaza del Cardenal Tarancón) y la calle Melchor García Sampedro en un gran bulevar que volverá a unir para siempre los barrios separados por los carriles. Las obras en estos trescientos metros ya han superado el ecuador tras cumplir cuatro de los seis meses de ejecución y la previsión es que los trabajos se alarguen hasta febrero con un coste para las arcas municipales de 1,81 millones de euros.

El proyecto puesto en marcha por la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, supondrá un cambio sustancial para los peatones y los conductores. La reurbanización de ambos márgenes de la calzada conlleva la pérdida de un carril en cada sentido de la circulación para habilitar amplias zonas ajardinadas en la mediana y a ambos lados de la calzada. Las obras ya hacen ver cómo será esta zona y el estrechamiento de la calzada.

Una larga acera

También se está construyendo una larga acera que permitirá a los vecinos transitar a pie junto a la calzada desde la propia calle Luis Álvarez Fueyo hasta el paso elevado de San Melchor García Sampedro y será sustituido el paso de cebra hacia Santo Domingo. El actual fue inaugurado por el Alcalde, Alfredo Canteli hace tres años y tiene forma de «S». Será transformado por un itinerario totalmente recto.

Por su parte, en el margen del lado de Santo Domingo hay previstas modificaciones igual de sustanciales. La más importante es la supresión del fondo de saco de Asensio Bretones. Cuando se rematen las obras, los coches podrán salir y entrar a la circunvalación a través de esta calle. A este nuevo acceso para turismos se sumará el estreno de una nueva infraestructura peatonal llamada a conectar la propia Asensio Bretones con el paso elevado de San Melchor García Sampedro. La rampa de gran desnivel que actualmente hace las veces de conexión peatonal entre la calle y el puente se convertirá en una pasarela peatonal que llevará a los viandantes hasta la mitad del paso elevado con unos niveles de desnivel mucho más llevaderos. Igualmente, se prevé una posterior actuación que optará a fondos europeos y consistirá en crear un carril bici de 800 metros que conectaría con la senda de Fuso, completando una senda para bicicletas de unos 10 kilómetros.

El tercer bulevar

Este es el tercer bulevar que el equipo de gobierno, liderado por el PP, ha diseñado para la ciudad en los seis años que lleva al frente de Alcaldía. El primero fue el de Santullano con la reurbanización del margen derecho incluyendo aceras y carril bici, la construcción del arpa así como la nueva glorieta y la reforma de la plaza de la Cruz Roja. Este otoño finalizó la reconversión de la avenida de Galicia. El objetivo es realizar unas aceras más anchas, restando espacio para los coches, creando una medianera con árboles y la instalación de nuevas farolas.