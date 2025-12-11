Este finalista del Premio Nacional de Literatura compartirá una charla con sus seguidores el próximo lunes en Oviedo
La actividad será presentada por la coordinadora de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas, Chelo Veiga, y está abierta a todas las personas interesadas
El área de Bibliotecas, en colaboración con la Concejalía de Educación, organiza una charla en el Palacio de Congresos en la que el escritor leonés Julio Llamazares compartirá impresiones con sus lectores sobre su obra más reciente, "El viaje de mi padre". La actividad será presentada por la coordinadora de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas, Chelo Veiga, y está abierta a todas las personas interesadas. La cita tendrá lugar el próximo lunes 15 de diciembre a las 19:00 horas en la sala de cristal del Calatrava.
El encuentro, concebido como un espacio de diálogo cercano, permitirá al público conocer de primera mano las claves creativas del autor y profundizar en los temas que atraviesan su último libro. La obra es un relato híbrido entre memoria familiar y viaje literario en el que Julio Llamazares reconstruye, paso a paso, el recorrido que su padre realizó durante la Guerra Civil Española al ser movilizado con apenas 18 años.
¿Quién es Julio Llamazares?
Julio Llamazares es un reconocido escritor, poeta y periodista español nacido en Vegamián, León, en 1955. Es una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea española, conocido por su estilo lírico y nostálgico que combina memoria, paisaje y reflexiones sobre el paso del tiempo. A lo largo de su carrera ha publicado novelas, ensayos y libros de poesía, entre los que destacan "La lluvia amarilla", "Luna de lobos" y "El río del olvido". Fue finalista en dos ocasiones del Premio Nacional de Literatura por su obra, consolidándose como una figura esencial de la narrativa española contemporánea.
