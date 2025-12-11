Así será la Navidad en el mayor club social privado de Oviedo: toda la programación y horarios

El Centro Asturiano de Oviedo, el mayor club social privado de la ciudad, con unos 17.500 socios, se prepara para vivir una de las Navidades más intensas y participativas de los últimos años con un programa que se extenderá del 19 de diciembre al 6 de enero y que transformará sus instalaciones en un punto de encuentro festivo para socios y visitantes. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 19 de diciembre en el Mirador de Oviedo (18.00 h), en un acto presidido por Gerardo Martínez Quesada que abrirá las celebraciones con un ambiente plenamente navideño: mercadillo, chocolatada, casetas de juegos, nieve y numerosas sorpresas para todas las edades. Media hora más tarde se inaugurará el tradicional Belén del Centro (18.30 h), varias veces galardonado en el Concurso “Ciudad de Oviedo”. A continuación se celebrará la entrega de premios del Concurso de Postales Navideñas (19.40 h), seguida de la apertura de la exposición fotográfica de Rodrigo Núñez Buj en el hall de la primera planta (19.45 h). Ese mismo día, desde las cinco de la tarde, podrá visitarse la XXIII Exposición de Filatelia y Coleccionismo (17.00 h), que incluirá una estafeta temporal de Correos con matasellos especial y que culminará con la presentación de la muestra anual del grupo de Filatelia del CAO (20.00 h).

El sábado 20 comenzará con el Trofeo de Navidad de Kárate en el polideportivo (11.00 h). Por la tarde se proyectará la película “Cuento de Navidad” (17.30 h), antes de dar paso a la tradicional Cena de las Cestas (21.30 h), un encuentro social con sorteo de premios y baile que ya se ha consolidado como uno de los momentos más esperados del calendario navideño del Centro. El domingo 21 tendrá lugar la Gala de Navidad de Patinaje Artístico (11.30 h), seguida de una nueva sesión de cine infantil con la proyección de “Elio” (17.30 h).

A partir del lunes 22 comenzará el bloque de fiestas infantiles por edades, que cada año atrae a centenares de niños y jóvenes. La primera será la Fiesta BABY Fin de Año (17.00–19.00 h), dirigida a niños de entre cuatro y seis años y que ya cuenta con aforo completo. Esa misma tarde, el Presidente del CAO ofrecerá en la Sede de Uría la tradicional felicitación navideña para los socios (19.30 h). El martes 23 será el turno de la Fiesta JUNIOR (19.00–21.30 h), pensada para niños de siete a once años y acompañada de menú especial, animación y música de DJ.

Tras el día de Navidad, el jueves 25 regresará el cine infantil con la película “¡Vaya Santa Claus!” (17.30 h). El viernes 26 se celebrará la Fiesta TEENS (19.00–22.30 h), destinada a jóvenes de doce a quince años y sujeta a normas de seguridad específicas. El sábado 27 llegará al salón de actos el espectáculo de magia “Magia con un par”, protagonizado por Sergio y Pelayo (17.00 h), seguido de la proyección de “Pesadilla Antes de Navidad” (17.30 h). El domingo 28 continuará el ciclo cinematográfico con “Solo en Casa” (17.30 h). El lunes 29 se celebrará un taller dedicado a “Lilo y Stitch” en dos turnos (17.00 y 18.30 h), la película “Solo en Casa 2” (17.30 h) y la Fiesta de la Juventud (19.00–01.00 h), dirigida a jóvenes de quince a diecisiete años y acompañada de DJ y concurso de karaoke.

El martes 30 se desarrollará el taller inspirado en “Del Revés 2”, también con sesiones dobles (17.00 y 18.30 h), junto con una nueva Fiesta BABY (17.00–19.00 h). Todo este ambiente festivo desembocará en la Gran Fiesta de Fin de Año, que se celebrará el miércoles 31 a partir de las nueve de la noche (21.00 h). La velada incluirá un completo menú de gala, uvas de la suerte, cotillón, música en directo, animación en la discoteca hasta las seis de la mañana y, como es tradición, chocolatada con churros a las cinco (05.00 h).

Con la llegada del nuevo año, el Centro retomará el cine con la película “El Grinch” el día 1 (17.30 h) y “Frozen” el día 2 (17.30 h). Ese mismo día se celebrará uno de los momentos más esperados por los niños: la recepción del Príncipe Aliatar en el salón Fuente La Mina (18.30 h), donde podrán entregarle sus cartas y fotografiarse con él. El sábado 3 se organizará un taller dedicado a las capibaras en la Sede de Uría (17.00 h), seguido de la película “Atrapada en la Navidad” (17.30 h). El domingo 4 llegarán las sesiones del taller de Minecraft (17.00 y 18.30 h), junto con la proyección de “Noelle” (17.30 h).

Con este amplio y variado programa, que combina tradición, cultura, deporte, ocio y actividades para todas las edades, el Centro Asturiano de Oviedo reafirma su papel como un espacio de convivencia y celebración durante unas fechas especialmente señaladas para sus socios y para toda la comunidad.