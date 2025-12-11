«El sombrero de tres picos» explicado para atraer nuevos públicos a la música clásica

«La obra ‘El sombrero de tres picos’ de Manuel de Falla nos subió al tren de la modernidad, es una de nuestras obras más internacionales», apunta la divulgadora musical Sofía Martínez Villar, dirigiéndose, desde el escenario del Auditorio ‘Príncipe Felipe’ de Oviedo al público invitado, por la mañana, al ensayo general del concierto que se ofrecería horas más tarde. La actividad para acercar a nuevos públicos a la música clásica, y concretamente al ciclo de Conciertos del Auditorio y a las Jornadas de piano Luis G. Iberni, se inició con unas pequeñas pinceladas sobre el compositor, que «aparecía en los billetes de cien pesetas», indica, y los acordes que escucharían a continuación.

Las explicaciones de Martínez dieron paso a la melodía en la sesión enmarcada en el proyecto pedagógico «Música y enigma» que organiza por segundo año consecutivo la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. Mientras una pantalla colocada sobre la orquesta permitía, sin interrupciones, disfrutar del recital y seguir la exposición «con cien diapositivas, del significado de la música, que permite conectar el gusto de escuchar música y el gusto de conocer qué hay detrás de una obra como esta», afirma la divulgadora. «El fagot dibuja el carácter cómico y grotesco del corregidor», leen los asistentes, alrededor de 750 de diferentes colectivos, entidades y centros educativos, que participan en el programa.

"Una manera diferente de enfocar un concierto"

Sobre el escenario Oviedo Filarmonía, con la dirección de Lucas Macías, interpreta «El sombrero de tres picos. Suites 1 y 2» en el ensayo general del concierto de la tarde, en el que también se cuela «Música y enigma». «Es una manera diferente de enfocar un concierto», destaca el concejal de Cultura, David Álvarez, que alude a la «buena respuesta» del público en la primera edición. Cosme Marina, director artístico de la Fundación Musical «Ciudad de Oviedo», subraya que este tipo de iniciativas son muy importantes porque son una manera de transversalizar el mundo de la música clásica y acercarlo a público que normalmente no tiene un contacto tan directo con ella».