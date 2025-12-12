Oviedo estrena dos nuevas marquesinas en El Cristo para albergar a los pasajeros de los 307 autobuses que hacen parada en el campus universitario

307 autobuses urbanos e interurbanos cogen y dejan pasajeros durante los días de la semana en el campus de El Cristo. Es una de las paradas con más tránsito de la capital asturiana y la consejería de Movilidad, liderada por Alejandro Calvo, acaba de renovar la marquesina por una igual a la que ya existe en Llamaquique. La nueva infraestructura entra en funcionamiento este mismo viernes y el representante del Principado destacó que esta renovación de las instalaciones se produce en "zonas donde hay una muy alta intensidad de transporte público". "Este es el segundo apeadero que inauguramos dentro del programa de obras que estamos realizando en Oviedo y que suponen una inversión de más de 11 millones de euros que están financiados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia"

Esta marquesina son en realidad dos. Cada una de ellas está formada por dos módulos de 10 metros de largo y 4,5 de ancho y entre las labores que los operarios de la empresa Taresco ha realizado desde agosto está la demolición del pavimento para realizar la cimentación de la nueva estructura de acero. Además, está dotada de una mampara cortavientos de vidrio para proteger a los estudiantes de las inclemencias meteorológicas mientras esperan la llegada de los autobuses. A lo largo de la estructura hay instalados varios bancos y puntos de apoyo para evitar que la mayoría de los pasajeros esperen de pie por sus autocares y, también, se ha renovado el asfalto de la zona. Esta actuación supone una inversión de 520.058 euros.

Calvo subrayó la importancia de dotar al transporte público de infraestructuras modernas y de calidad como parte de la apuesta del Ejecutivo por impulsar una movilidad más sostenible. El consejero recordó que uno de cada tres titulares de la tarjeta Conecta tiene menos de 30 años, lo que supone más de 116.000 usuarios jóvenes, y destacó el esfuerzo del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) para mejorar la conexión con los campus universitarios asturianos.

Los alrededores del HUCA

Esta no es la única obra que la consejería de Movilidad tiene en marcha en la capital asturiana. Dos son en los alrededores del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con la construcción del nuevo marquesina y la instalación de los pasillos rodantes que facilitarán el acceso desde la parada de autobuses hasta el ala de consultas externas. "Esperamos inaugurar ambas infraestructuras a principios del año que viene; ya tenemos muchas ganas de verlo". A este acto acudió el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, quien destacó que estas tres infraestructuras son "muy importantes" para Oviedo y son un "ejemplo de como debe funcionar la coordinación entre administraciones"