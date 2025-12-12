Emocionada despedida musical a Misael Campo, publicista y gran melómano

Con los primeros compases de «Va, pensiero» de la ópera «Nabucco», obra de Giuseppe Verdi, comenzó el rito exequial de despedida a Misael Campo Fernández, referente en el mundo de la publicidad, que falleció el pasado jueves en Oviedo a los 67 años. Fue uno de los temas elegidos por el difunto para ser interpretado en directo al órgano en la ceremonia, que reunió en la capilla del tanatorio El Salvador a familiares y amigos para darle un sentido último adiós.

Su gran amor a la ópera se reflejó en la selección musical del acto litúrgico, en el que destacó el «Ave María», de Schubert, interpretada en la grabación que sonó en la capilla por la soprano allerana Beatriz Díaz, gran amiga en la que ayudó en sus campañas promocionales. Ya antes de iniciarse la ceremonia de despedida a Misael Campo se escuchaba «Casta diva», aria de la ópera «Norma», de Vincenzo Bellini.

El fundador de la agencia de publicidad Misael Campo y Asociados, que funcionó desde 1987 a 2005 y llegó a ser de las mejores del norte de España, dejó también escrita su esquela. «Gracias por vuestro cariño incondicional, gracias por ser y estar», indica, refiriéndose a sus seres queridos. «Absteneos de coronas y ramos. Dejad que las flores (y los seres humanos) crezcan y vivan en libertad», señala en la esquela y pide «perdón para siempre a quienes, sin pretenderlo, haya podido ofender, y absuelvo para los restos a quienes, queriéndolo o no, intentaron alguna vez sacarme de mis casillas».

"Gran creativo publicitario"

Familiares y amigos destacaron que Misael Campo fue «un gran creativo publicitario», con importantes campañas durante su trayectoria que llevaron su firma. «Sabía ganarse a todo el mundo», resaltan del licenciado en Periodismo, que tuvo entre sus clientes al Principado, la Xunta de Galicia, Cajastur, Siemens o Pescanova, entre otras instituciones y empresas.

Fundó el Club de Creativos de España y cultivando una de sus dos grandes pasiones, que eran la escritura y la ópera, publicó en el año 2000 el libro «100 años de publicidad en Asturias». Misael Campo dirigió la candidatura de Consuelo Marcos Vallaure por el CDS a la Alcaldía de Oviedo y asesoró en las elecciones autonómicas de 1995 al entonces presidente del Principado Antonio Trevín. También trabajó para LA NUEVA ESPAÑA y fue jefe de publicidad de La Voz de Asturias.