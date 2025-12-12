La fiscal ve "más veraz" la versión de los policías del tiroteo de La Florida (Oviedo) que la de los jóvenes que los denunciaron

El juicio por el extraño incidente ocurrido la noche del 24 de junio de 2022 en San Lázaro Paniceres, cuando dos jóvenes que iban a ser identificados por dos agentes de la Policía Local de paisano emprendieron una brusca huida, pasaron con el coche sobre el pie de uno de los policías y recibieron tres disparos dirigidos al vehículo antes de ser detenidos, celebró este viernes su cuarta y última jornada. El caso quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial con un escenario similar al inicial: el fiscal mantiene la petición absolución para los dos agentes, la acusación particular insiste en que hubo delitos de lesiones –físicas y psíquicas– y las defensas reclaman la absolución y costas para los denunciantes.

La Fiscalía dio por acreditado que los agentes actuaban de paisano con autorización de la Delegación del Gobierno y que la zona —catalogada como punto negro por carreras ilegales y trapicheo de drogas— justificaba el operativo. También consideró «más veraz» su versión de que se identificaron como policías y que esa identificación fue reconocida por la chica que iba en el asiento del copiloto en su llamada al 112, pese a que tanto ella como el conductor dicen que creyeron encontrarse ante un atraco.

El fiscal sostuvo que la versión de los agentes «se acerca más a la realidad». Según esa versión, el conductor arrancó de manera repentina, maniobró para abandonar la explanada y pasó por encima del pie de uno de los agentes, que cayó al suelo. Acto seguido, el vehículo avanzó hacia el segundo policía, lo que motivó que el primero efectuase tres disparos hacia las ruedas para evitar que su compañero fuese arrollado. Dos impactos alcanzaron la puerta, algo que el ministerio público consideró coherente con una situación de estrés y la dificultad de afinar contra un coche en movimiento. El fiscal subrayó además que los agentes resultaron lesionados —118 días de curación en un caso y 44 en el otro— y minimizó las secuelas alegadas por los denunciantes: él sufrió «preestrés» y ella ya presentaba trastorno previo.

La acusación cree que los funcionarios actuaron de manera «desproporcionada y temeraria»

La acusación particular, a cargo del abogado Daniel Prieto, reiteró su tesis opuesta. A su juicio, el conductor «no atentó ni intentó atropellar» a los agentes, sino que trató de huir ante una identificación «fallida y confusa». Señaló que los policías no comunicaron el operativo a otros cuerpos, que uno de ellos mostró la pistola «con actitud chulesca» sin identificarse correctamente y que los disparos constituyeron un uso «temerario» «desproporcionado» de la fuerza. Prieto mantuvo su petición de dos años de cárcel para el agente que abrió fuego y doce meses de multa para el otro, además de 50.000 euros de indemnización.

El abogado del agente que efectuó los disparos, Andrés Martínez, afirmó que su cliente «actuó para evitar el atropello de su compañero» y que la acusación se basa únicamente en un atestado de la UDEV que, dijo, «describe una realidad distinta a la vivida». La letrada del segundo agente, María José Calderón insistió en que «los policías hacían su trabajo», que la detención fue «reglada y proporcionada» y subrayó que la defensa reconoció por primera vez durante el juicio que su cliente se había puesto delante del coche en plena huida.

Por último, la abogada del Ayuntamiento, remarcó también que la causa se apoya en declaraciones «fuera de lugar» y que, de existir daños, la joven debería reclamarlos al conductor del coche, «no a quienes cumplían con su función».