La histórica fuente que vuelve a echar agua (muchos años después) en el Campo San Francisco de Oviedo

El «falso» Angelín del Campo, la figura gemela utilizada como molde durante el mandato de Antonio Masip para restaurar el Ángelín del paseo de De la Guardia del «central park» carbayón, volvió este jueves a escuchar el rumor del agua mientras aguarda su inauguración oficial. A escasos metros del paseo de los Álamos, un operario puso en marcha el nuevo surtidor de la estatua —adquirida en París en 1881 junto a su figura hermana por 945 pesetas—, devolviendo a esta pieza histórica un atractivo renovado para vecinos y visitantes. El Ayuntamiento culmina así una actuación largamente esperada, a la que seguirá en breves fechas la activación de la fuente del Neptuno, rescatada tras seis décadas perdida y colocada desde 2021 en el vaso donde hasta entonces se ubicaba el «falso» angelín, que ahora luce en una nueva localización muy próxima.

Durante las últimas semanas, operarios de Aqualia, concesionaria del servicio de aguas, han trabajado en la recuperación del «falso» Angelín, bautizado oficiosamente así cuando sirvió de modelo para restaurar la otra pieza «hermana», pese a ser también original. Han habilitado el vaso de la fuente, instalado la red de suministro y construido una caja de registro semisoterrada. Desde ella asomaban este jueves la cabeza y los brazos de un operario encargado de probar el surtidor, una imagen que simboliza la recuperación progresiva de los elementos históricos del Campo, repleto estos días de actividad navideña con las atracciones infantiles.

La puesta en marcha de estas fuentes forma parte de un plan más amplio impulsado por el equipo de gobierno de Alfredo Canteli, cuyo objetivo prioritario desde 2019 ha sido recuperar el brillo del Jardín Histórico. «Cada fuente que recuperan es un motivo más para venir», señala Juan López, un ovetense que confiesa no poder pasar sin su paseo diario por el Campo.

La intervención está autorizada por Patrimonio, dado que el parque fue declarado Jardín Histórico en 2016, pero el Consistorio halló facilidades, en línea con el proceso iniciado hace cinco años para reactivar los circuitos de agua en diversas fuentes, entre ellas La Fuentona, las Ranas o el estanque de los Patos.

La recuperación no se detiene. En 2024 volvieron a funcionar las fuentes de los monumentos a Clarín, José Tartiere y la estatua del primer Angelín, en pleno paseo de Juan Miguel de la Guardia. Ahora, las obras avanzan para que el pulmón verde de Oviedo siga sumando atractivos acuáticos.