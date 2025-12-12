Estas navidades, mantente en plena forma con los mejores fisioterapeutas de Avilés

Además de celebrar y compartir tiempo en familia, la Navidad es también la época perfecta para encontrarse bien y estar en plena forrma. Ya sea por los eventos que suelen tener lugar en estas fechas o porque simplemente quieres sentirte fenomenal, lo cierto es que es el momento perfecto para acudir a una clínica de fisioterapia. Para ello, nada mejor que confiar el cuidado del cuerpo a expertos destacados en fisoterapia, como: Fisio Avilés, Fisio Altia, Fisio Mari Luz-Pablo, Fisio Belén Alonso o Fisio Juan XXIII, que cuentan con los últimos adelantos y los profesionales mejor formados.

1. Fisio Avilés

Marta Prieto, fisioterapeuta con 29 años de trayectoria, está al frente de Fisio Avilés. En FisioAvilés cuidan la salud desde una visión global del movimiento y la terapia manual, junto a tecnología avanzada.Tratan problemas musculoesqueléticos y lesiones deportivas, y cuentan con una Unidad Especializada de Suelo Pélvico. Acompañan el embarazo con preparación física adaptada; en el postparto trabajan diástasis, cicatrices y recuperación funcional. Abordan patologías como incontinencia urinaria, dolor pélvico crónico o vaginismo.

Fisio Avilés - Marta Prieto / Pablo Solares

Rejuvenimiento vaginal

Como novedad, realizan rejuvenecimiento vaginal con lo más avanzado de INDIBA® PLUMA. En el hombre tratan incontinencia y disfunción eréctil mediante abordajes específicos. Disponen de tecnología exclusiva como INDIBA® PLUMA, SIS Seat y ondas de choque, que aceleran y optimizan los resultados.

Fisio Avilés Calle Doctor Jiménez Díaz, 13 Avilés Redes: FacebookInstagram Teléfono: 985 55 19 88

2. Altia Fisioterapia y Movimiento

Altia Fisioterapia y Movimiento es una clínica de fisioterapia centrada en el abordaje activo de los pacientes, el ejercicio terapéutico y la terapia manual. Un equipo de 3 fisioterapeutas, Carlos, Miguel y Diego, trabajan juntos por dar la mejor atención, actualizada y basada en la evidencia a sus pacientes. Se diferencian por ofrecer una fisioterapia basada en la recuperación de las capacidades de los pacientes, a través del ejercicio terapéutico para que logren una vida plena y normal.

Fisioterapeutas Altia / Pablo Solares

Un abordaje efectivo

Trabajan con pacientes de todo tipo, mayores, jóvenes y deportistas. También trabajan con pacientes oncológicos, donde hacen programas de fisioterapia para paliar y recuperar las secuelas de los proceso oncológicos y la quimioterapia. En resumen, un abordaje activo, centrado en la persona, actualizado y de calidad.

Altia Fisioterapia y Movimiento Calle de la Cámara, 81, Bajo 33401, Avilés Teléfono: 618131907 E-Mail: info@altiafisioterapia.com Instagram: @altiafisioterapia web: www.altiafisioterapia.com

3. Fisioterapia integrativa Mari Luz Rodríguez

En la clínica de fisioterapia integrativa Mari Luz tratan las causas reales de tus síntomas trabajando sobre los cuatro pilares de la salud: nutrición, ejercicio, descanso y gestión emocional. Cuentan con un equipo multidisciplinar especializado en suelo pélvico, pediatría, ejercicio terapéutico, geriatría y hernias discales, liderado por el creador del método y libro Adiós Hernia Discal. Suman formación en fisioterapia, osteopatía y psiconeuroinmunología para ofrecer un abordaje completo y eficaz.

Fisioterapeutas María Luz Rodríguez / Pablo Solares

Más de cuarenta años de experiencia

Con más de cuarenta años de experiencia y un trato cercano y familiar, ayudan a recuperar tu bienestar desde un enfoque moderno, profundo y basado en la evidencia. La clínica fue pionera en ofrecer servicios de fisioterapia en Avilés.

Fisioterapia integrativa Mari Luz Calle González Abarca, 13, entresuelo 2, Avilés Redes: FacebookInstagram Teléfono: 985560630

4. Belén Alonso Fisioterapia

En la clínica de fisioterapia Belén Alonso trabajan desde una visión integral de la persona, uniendo la formación de Belén Alonso como fisioterapeuta y enfermera para comprender cada caso desde una perspectiva global. Le apasiona el tratamiento manual y la osteopatía ya que permiten escuchar al tejido y abordar el origen real de la lesión. A este enfoque suma tecnología avanzada para potenciar los resultados, ecografía, Indiva Activ y neuromodulación invasiva para valorar y tratar el tejido con precisión.

Fisioterapeutas Belén Alonso / Pablo Solares

Una herramienta innovadora

Belén Alonso también destaca el sistema NESA, una herramienta que actúa sobre el sistema nervioso autónomo para mejorar el dolor, el sueño y recuperación de forma duradera. "Creo firmemente que la salud se construye desde dentro, por eso acompaño a mis pacientes en el aprendizaje dehábitos saludables, que les permita una salud estable y mantenida en el tiempo", asegura.

Clínica de Fisioterapia Belén Alonso Calle Francisco Orejas, 4, 33401, Avilés Redes: FacebookInstagram Teléfono: 626948443

5. Clínica de Fisioterapia Juan XXIII

En la Clínica tratan a todo tipo de pacientes, realizando una fisioterapia en la que el fisioterapeuta lleva todo el peso del tratamiento complementándolo con las últimas tecnologías

Fisioterapeutas Juan XXIII / Pablo Solares

Honestidad con el paciente

Tratan a sus pacientes desde la honestidad, derivandolos cuando entienden que la fisioterapia o las técnicas no van a surtir el efecto deseado. Pueden decir orgullosas que llevan 25 años viviendo de lo que les gusta hacer y compartiendo su día a día desde entonces con muchos de los mismos pacientes, y con sus familias a medida que van creciendo. Las profesionles son Reyes Fernández Álvarez col 290; Ana Belén Sevilla Glez Col. 328 y Olaya López de Castro. Col. 845.