Oviedo aprobará el lunes los impuestos para 2026: así es el proyecto del PP
«Es un dique contra el atraco fiscal socialista», subraya la concejala de Economía, Leticia González
El salón de plenos acogerá el lunes una sesión extraordinaria para la resolución de alegaciones y la aprobación definitiva de la modificación de Ordenanzas Fiscales, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario, 2026.
Un paso que llega después de que la mayoría absoluta del PP permitiese aprobar de forma inicial esta norma que congela casi todos los impuestos y tasas municipales salvo los del alcantarillado y el del agua, que sube un 2%, además de contemplar bonificaciones del 100% en el impuesto de vehículos históricos.
La edil de Economía, Leticia González, presentó el texto como «un dique de contención frente al atraco fiscal socialista» y reivindicó que Oviedo sigue siendo «uno de los ayuntamientos con menor presión fiscal de Asturias pese a ofrecer servicios públicos de calidad».
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Dimite Jorge Fernández-Mier, director general de Urbanismo de Oviedo y cargo de confianza de Canteli
- La prueba de estrés de la avenida de Galicia
- Estas son las calles donde será más caro aparcar en la zona azul de Oviedo, debido al nuevo plan de movilidad