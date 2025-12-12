Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

Oviedo aprobará el lunes los impuestos para 2026: así es el proyecto del PP

«Es un dique contra el atraco fiscal socialista», subraya la concejala de Economía, Leticia González

Una votación del Pleno de Oviedo.

Una votación del Pleno de Oviedo. / Luisma Murias / LNE

Rosalía Agudín

El salón de plenos acogerá el lunes una sesión extraordinaria para la resolución de alegaciones y la aprobación definitiva de la modificación de Ordenanzas Fiscales, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario, 2026.

Un paso que llega después de que la mayoría absoluta del PP permitiese aprobar de forma inicial esta norma que congela casi todos los impuestos y tasas municipales salvo los del alcantarillado y el del agua, que sube un 2%, además de contemplar bonificaciones del 100% en el impuesto de vehículos históricos.

La edil de Economía, Leticia González, presentó el texto como «un dique de contención frente al atraco fiscal socialista» y reivindicó que Oviedo sigue siendo «uno de los ayuntamientos con menor presión fiscal de Asturias pese a ofrecer servicios públicos de calidad».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
  2. Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
  3. La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
  4. La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
  5. El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
  6. Dimite Jorge Fernández-Mier, director general de Urbanismo de Oviedo y cargo de confianza de Canteli
  7. La prueba de estrés de la avenida de Galicia
  8. Estas son las calles donde será más caro aparcar en la zona azul de Oviedo, debido al nuevo plan de movilidad

Misael Campo, un aria inolvidable

Oviedo aprobará el lunes los impuestos para 2026: así es el proyecto del PP

Oviedo aprobará el lunes los impuestos para 2026: así es el proyecto del PP

"El Rinconín" celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: "Tenemos que seguir cumpliendo años"

"El Rinconín" celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: "Tenemos que seguir cumpliendo años"

Oviedo busca en la candidatura a Capital Europea de la Cultura un apoyo a tres proyectos clave

Oviedo busca en la candidatura a Capital Europea de la Cultura un apoyo a tres proyectos clave

La fiscal ve "más veraz" la versión de los policías del tiroteo de La Florida (Oviedo) que la de los jóvenes que los denunciaron

La fiscal ve "más veraz" la versión de los policías del tiroteo de La Florida (Oviedo) que la de los jóvenes que los denunciaron

Vox Oviedo solicita revocar la adhesión a la FEMP y la FACC por "ineficacia" y "sesgo ideológico"

Vox Oviedo solicita revocar la adhesión a la FEMP y la FACC por "ineficacia" y "sesgo ideológico"

El PSOE exige explicaciones "urgentes" sobre el programa de atención a las personas sin hogar en Oviedo

El PSOE exige explicaciones "urgentes" sobre el programa de atención a las personas sin hogar en Oviedo

Oviedo estrena dos nuevas marquesinas en El Cristo para albergar a los pasajeros de los 307 autobuses que hacen parada en el campus universitario

Oviedo estrena dos nuevas marquesinas en El Cristo para albergar a los pasajeros de los 307 autobuses que hacen parada en el campus universitario
Tracking Pixel Contents