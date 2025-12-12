Oviedo aprobará el lunes los impuestos para 2026: así es el proyecto del PP

El salón de plenos acogerá el lunes una sesión extraordinaria para la resolución de alegaciones y la aprobación definitiva de la modificación de Ordenanzas Fiscales, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario, 2026.

Un paso que llega después de que la mayoría absoluta del PP permitiese aprobar de forma inicial esta norma que congela casi todos los impuestos y tasas municipales salvo los del alcantarillado y el del agua, que sube un 2%, además de contemplar bonificaciones del 100% en el impuesto de vehículos históricos.

La edil de Economía, Leticia González, presentó el texto como «un dique de contención frente al atraco fiscal socialista» y reivindicó que Oviedo sigue siendo «uno de los ayuntamientos con menor presión fiscal de Asturias pese a ofrecer servicios públicos de calidad».