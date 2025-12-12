Oviedo busca en la candidatura a Capital Europea de la Cultura un apoyo a tres proyectos clave

El prerrománico busca en la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031 un apoyo a tres proyectos clave de transformación urbana: la conversión del Palacio de los Niños en la Casa de las Artes, la transformación de la fábrica de armas de La Vega en un ambicioso proyecto cultural y una gran exposición del prerrománico. Tres elementos clave que forman parte de la seña de identidad de la capital asturiana y el equipo liderado por Rodolfo Sánchez Farpón tiene muy claro que la carrera para conseguir la distinción europea debe de dejar huella en la geografía carbayona.

El pilar de la candidatura es un plan cultural a diez años. Hasta 2035. En él se incluye una ambiciosa transformación siendo la fábrica de La Vega uno de los puntos clave. El Ayuntamiento ya trabaja en tirar los muros que separan el complejo con el resto de la ciudad y que las naves vuelvan a tener la vida. Los planes de futuro pasan por la creación de una biblioteca central que se plantea como el edificio de referencia de la red municipal y el Ayuntamiento quiere acoger nuevas formas de acceso al conocimiento y reforzar la vida cultural de proximidad. También se dotará de una escuela de cine y un espacio escénico que pretenden atraer talento joven y profesional, y un centro de creación contemporánea que aspira a servir de laboratorio para proyectos experimentales.

La Casa de las Artes

Salas de ensayos para la Orquesta Oviedo Filarmonía, la Real Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo» y la Banda de Música «Ciudad de Oviedo». También la creación de espacios para que cualquier agrupación, previa petición, pueda reunir y preparar allí sus actuaciones así como dos auditorios –uno de ellos con capacidad para trescientas personas y el otro exterior– y espacios para residencias artísticas. Estos son los planes que el Ayuntamiento tiene para la Casa de las Artes, que se asentará en el edificio que albergó el Palacio de los Niños.

El equipo liderado por Alfredo Canteli se ha inspirado para este proyecto en instalaciones que ya existen a lo largo de la Unión Europea. Dos de sus referencias son la Casa da Música de Oporto y la Cité de la Musique de París. El objetivo final es conformar un espacio donde converjan todas las disciplinas que hay en la ciudad», desde la música, «hasta otra cualquier expresión cultural consolidada o emergente», añade Cuesta.

Prerrománico

El tercer eje es una gran exposición sin precedentes sobre el prerrománico europeo. El equipo de la candidatura carbayona prevé incluir en su proyecto la organización de un evento inédito donde se den a conocer las joyas de esta época en otros países de la UE, poniéndolos en contexto con monumentos asturianos como Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo o Santa Cristina de Lena. Una planificación que coincide con el cuadragésimo aniversario de la declaración de los Monumentos Prerrománicos del Naranco como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

La carrera para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 consta de una docena de competidores. A Oviedo se suman Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Vitoria, Las Palmas de Gran Canaria, León, Palma de Mallorca, Pamplona, Potries (Valencia) y Toledo. La lista puede crecer hasta el día 26 con la presentación del dossier. Cerrado el plazo de entrega, el jurado anunciará durante los primeros compases de 2026 las ciudades que pasarán la primera criba. Después tendrán todo el próximo año para redactar el proyecto final. La ciudad elegida será anunciará a principios de 2027. n