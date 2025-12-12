Oviedo: escasez de viviendas y precios al alza tensionan el mercado inmobiliario

Tras dos años de un mercado inmobiliario dinámico y con precios asequibles, la ciudad vive ahora una ralentización que preocupa a compradores y profesionales del sector. La oferta de vivienda usada se ha reducido notablemente y los precios siguen al alza, mientras que la obra nueva parte de cifras elevadas, especialmente en zonas céntricas. El alquiler de larga duración se mantiene prácticamente inaccesible: escaso y caro.

“Estamos ante un mercado que exige rapidez y asesoramiento profesional. Quien dude puede perder su oportunidad”, advierte Borja García , gerente de Enclave Inmobiliaria, una de las agencias de referencia en Oviedo.

Apartamentos y pisos de dos dormitorios: el producto estrella

El perfil de inmueble más buscado depende del uso:

Alquiler turístico: apartamentos y pisos de dos dormitorios.

apartamentos y pisos de dos dormitorios. Vivienda habitual: pisos de tres y cuatro dormitorios, siempre que el precio sea razonable.

pisos de tres y cuatro dormitorios, siempre que el precio sea razonable. Chalets y casas: menor demanda en Oviedo y sus alrededores para primera residencia, más interés en segunda residencia en pueblos o zonas de costa.

menor demanda en Oviedo y sus alrededores para primera residencia, más interés en segunda residencia en pueblos o zonas de costa. “La clave está en ofrecer inmuebles funcionales, bien ubicados y con precios realistas”, explican desde Enclave Inmobiliaria.

Oferta escasa y precios elevados: la combinación que frena al mercado

El descenso de la oferta de vivienda usada, junto con la subida de precios, y dado que los impuestos adicionales son inevitables, genera estancamiento. Muchos compradores no están dispuestos a asumir cifras elevadas por inmuebles que además de los impuestos adicionales, en muchos casos requieren reformas importantes.

La situación se agrava en el mercado de alquiler de larga duración, donde la escasez de viviendas y los precios elevados dificultan el acceso, especialmente a jóvenes e inmigrantes.

Retos: captación de inmuebles y acceso a vivienda digna

Para Enclave Inmobiliaria, el principal problema del mercado actual es la escasez de vivienda en alquiler de larga duración y la falta de producto usado disponible para la venta, una combinación que dificulta de manera directa la captación de inmuebles. Lejos de beneficiar, los últimos cambios legislativos perjudican el mercado de alquiler de larga duración porque los propietarios se sienten desprotegidos ante algunos supuestos. A ello se suma un mercado del alquiler profundamente tensionado: el crecimiento de los pisos turísticos y las viviendas destinadas a estudiantes MIR reduce aún más la oferta de larga duración, elevando los precios y propiciando prácticas abusivas por parte de algunos propietarios. Todo ello incrementa las barreras de acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para jóvenes, inmigrantes y familias con menor capacidad económica, que quedan prácticamente expulsados de la competencia.

En este escenario, Enclave Inmobiliaria identifica dos desafíos clave:

1. Captación de viviendas. La caída en la oferta de inmuebles usados en venta convierte la captación de producto en el mayor reto diario para las agencias.

2. Alquiler de larga duración. Las recientes reformas legislativas no han solucionado los problemas del alquiler; por el contrario, han contribuido a empeorarlos. La competencia con el turismo y el alojamiento temporal presiona el mercado, dispara los precios y limita el acceso a contratos estables y condiciones justas.

Oportunidades limitadas pero existentes

Aunque la subida de precios limita los “chollos”, aún se pueden encontrar algunos apartamentos y pisos de dos dormitorios a buen precio. En locales comerciales, muchos permanecen vacíos; sin embargo, su alquiler es complicado por ubicación o tarifas elevadas, lo que frena a los inversores.

Consejos de los expertos para comprar, vender o alquilar

y dado que hay muy pocos pisos en alquiler de larga duración: Arrendatarios de larga duración: Prepararse a competir en un mercado con mucha demanda y muy poca oferta.

Vendedores: mantener precios realistas; el mercado no absorbe cualquier cifra.

mantener precios realistas; el mercado no absorbe cualquier cifra. Compradores: actuar con rapidez ante oportunidades razonables; no intentar ofertas a la baja que puedan hacer perder el inmueble.

actuar con rapidez ante oportunidades razonables; no intentar ofertas a la baja que puedan hacer perder el inmueble. Arrendatarios: Prepararse a competir en un mercado con mucha demanda y muy poca oferta, dado que hay muy pocos pisos en alquiler de larga duración.

“A quienes buscan alquiler solo podemos desearles buena suerte”, reconocen con humor desde la agencia.

Ejemplos de inmuebles destacados

Enclave Inmobiliaria recomienda visitar sus propiedades en www.enclaveinmobiliaria.es y en portales como Tucasa.com, donde destacan apartamentos céntricos, pisos de dos y tres dormitorios y chalets en zonas de costa con fotografías profesionales y precios competitivos.

1. Ático de lujo con tres terrazas en Parque San Francisco-Uría

Ático con terraza con Parque San Francisco Uría (Oviedo) / Tucasa.com

Precio: 1.850.000 € | Superficie: 357 m² | 4 habitaciones | 4 baños

Espectacular ático-dúplex en plena zona centro de Oviedo, con tres terrazas, gran salón-comedor exterior, cocina office equipada y cuatro dormitorios con baño propio. Incluye dos plazas de garaje y trastero. Destaca por su orientación suroeste, vistas panorámicas y acabados de alta calidad: suelos de parquet y mármol, aire acondicionado y ventanas climalit. Ideal para familias numerosas o parejas jóvenes que busquen un hogar amplio y soleado.

Más información:

2. Chalet independiente con parcela en Ciudad-Naranco-Vallobín

Casa con terraza en Ciudad Naranco Vallobín (Oviedo) / Tucasa.com

Precio: 750.000 € | Superficie: 344 m² construidos / 700 m² parcela | 5 habitaciones | 4 baños

Chalet en excelente estado situado en una parcela de 700 m², con gran salón-comedor en dos alturas, cocina equipada, cinco dormitorios y varias terrazas. Dispone de garaje para dos coches, buhardilla y trastero. Destaca la orientación sur/suroeste, su luminosidad y la incorporación de placas solares. Ubicación privilegiada a 10-15 minutos del centro de Oviedo a pie, con todas las comodidades cercanas.

3. Piso para rehabilitar en Parque San Francisco-Uría

Piso con terraza en Parque San Francisco, Uría (Oviedo) / Tucasa.com

Precio: 430.000 € | Superficie: 180 m² | 5 habitaciones | 2 baños

Amplio piso de cinco dormitorios con terraza y trastero en zona Reconquista, ideal para quienes busquen un proyecto de reforma en pleno centro de Oviedo. Cuenta con salón-comedor exterior, cocina independiente, ascensor, portero y garaje con acceso directo. Excelente orientación este, mucha luz y ubicación estratégica junto a servicios comerciales y financieros.

4. Dúplex de lujo con tres dormitorios y garaje en Parque San Francisco-Uría

Piso en Parque San Francisco Uría (Oviedo) / Tucasa.com

Precio: 550.000 € | Superficie: 147 m² | 3 habitaciones | 2 baños

Dúplex de lujo en el centro de Oviedo, con salón-comedor en dos ambientes, cocina equipada, tres dormitorios y dos baños completos. Dispone de dos plazas de garaje incluidas y una tercera opcional con trastero. Acabados de primera calidad: mármol, parquet, doble cristal y puerta blindada. Vivienda soleada por la tarde, ubicada en zona residencial céntrica y con todos los servicios a mano.

5. Piso en Masip-La Ería-La Argañosa-Parque del Oeste

Piso en Masip, Parque Oeste, Oviedo / Tucasa.com

Precio: 190.000 € | Superficie: 89 m² construidos / 72 m² útiles | 2 habitaciones | 1 baño

Piso luminoso y con gran potencial de reforma en una de las zonas más demandadas de Oviedo. Distribuye sus 72 m² útiles en un salón exterior, cocina también exterior con despensa, dos dormitorios —uno de ellos con armario empotrado y terraza cerrada— y un baño amplio con bañera. Cuenta con suelos de parquet y gres, puerta blindada, ventanas de aluminio y dos armarios empotrados adicionales en el pasillo. El inmueble incluye plaza de garaje con acceso peatonal y trastero en el precio. El edificio, construido en 1985, dispone de servicios centrales, ascensor y portal sin barreras arquitectónicas. Una vivienda ideal para parejas jóvenes o familias pequeñas, ubicada en un entorno con todos los servicios y muy bien comunicado con el centro de la ciudad.

Datos de contacto

Enclave Inmobiliaria, Covadonga 31, 1º Izquierda, 33002 Oviedo, Teléfono: 985 204 099, Email: agenciaenclave@gmail.com, Web: www.enclaveinmobiliaria.es

El mercado inmobiliario ovetense combina escasez, demanda sostenida y precios al alza. Para vendedores, compradores o arrendatarios, la rapidez, el realismo y el asesoramiento profesional son factores decisivos. Quien actúe con inteligencia y estrategia, puede aprovechar oportunidades; quien dude, corre el riesgo de quedarse fuera.