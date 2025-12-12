Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE exige explicaciones "urgentes" sobre el programa de atención a las personas sin hogar en Oviedo

"El sinhogarismo es una realidad que avanza mientras el Ayuntamiento permanece en silencio; no podemos dejar pasar más tiempo, necesitamos medidas eficaces ya", aseguró Marisa Ponga

Marisa Ponga y Carlos Fernández Llaneza en la sala de prensa del Ayuntamiento.

Marisa Ponga y Carlos Fernández Llaneza en la sala de prensa del Ayuntamiento. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, a través de la concejala Marisa Ponga, exigió explicaciones urgentes al equipo de gobierno sobre la falta de información sobre las políticas municipales dirigidas a las personas sin hogar en la ciudad. La edil socialista registró una batería de preguntas ante la comisión plenaria de Políticas Sociales y aseguró que "es un órgano que nació con vocación de coordinación y escucha activa y del que, a día de hoy, se desconoce prácticamente todo".

El PSOE solicitó saber cuántas reuniones de coordinación se habían celebrado a lo largo del año y exigió información sobre los acuerdos alcanzados y su grado de ejecución real. Además, Ponga reclamó que el gobierno municipal detallara la actividad desarrollada en 2025 por este grupo de trabajo, integrado por administraciones, entidades sociales y ONG que operan en la ciudad. "Si este grupo de trabajo no se reúne, no produce resultados o no se evalúa, la ciudad pierde una herramienta fundamental para responder a una emergencia social creciente", denunció la edil socialista.

"No podemos permitirnos un órgano decorativo. Queremos saber qué se ha hecho, qué demandas se han recogido y qué mejoras se han planteado para atender a las personas sin hogar de forma eficaz y digna", apuntó Ponga, que concluyó diciendo que "el sinhogarismo es una realidad que avanza mientras el Ayuntamiento permanece en silencio; no podemos dejar pasar más tiempo, necesitamos medidas eficaces ya".

