"Rigoletto", con acento asturiano, vuelve al Campoamor
El clásico de Verdi regresa a la temporada con una dirección de la casa: Óliver Díaz al frente de la OSPA y Susana Gómez en la escena
Regresa "Rigoletto" esta noche al teatro Campoamor con una acento muy de la casa, con una dirección doblemente asturiana, Óliver Díaz al frente de la OPSA y Susana Gómez en la escena.
Para Gómez el proyecto supone, también, un regreso al proyecto que inició con el "Hamlet" de 2022. Si allí profundizaba en la máscara de la locura, aquí lo hace con la máscara de la deformidad, pero, igualmente, en un contexto en el que el inocente acaba siendo la víctima de sus intentos de reparación de los desajustes sociales.
Los espectadores también se reencontrarán con Celso Albelo en el mismo papel del Duque de Mantua que interpretó hace unos diez años en otro "Rigoletto" en este mismo teatro, y podrán disfrutar del buen momento de Alexandra Nowakowski, que llega a Oviedo justo después de haber debutado y triunfado en el Metropolitan Opera como Amina de "La Sonnambula" de Bellini. Debuta Ernesto Petti en el papel protagonista y es bueno remarcar que en este título habrá doble reparto y que el próximo viernes de ópera permitirá escuchar a los asturianos Juan Noval Moro y María Heres junto a Javier Franco.
La función volverá a regalar al auditorio l inconfundible y querido canto verdiano, con himnos como el popularísimo "La donna e mobile".
