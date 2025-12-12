"El Rinconín" celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: "Tenemos que seguir cumpliendo años"

Los sesenta años de la Sociedad Gastronómica, Recreativa, Cultural y Benéfica "El Rinconín" quedaron bien celebrados con una comida a la que asistieron la inmensa mayoría de los socios en la sede de la entidad. Cándido Fernández, presidente del grupo desde 2023, recordaba la celebración del cincuenta aniversario "como si fuese ayer" y aseguró que "es un orgullo presidir un colectivo con tanta historia a sus espaldas".

Las vieiras marinadas con vinagreta fueron el entrante que recibió a los invitados. El primer plato fueron una fabas con almejas, muy propias de esta época, y de segundo tuvieron cebollas rellenas. Para dejar buen sabor de boca, los comensales disfrutaron de frixuelos y tarta sacher a modo de postre.

Lo que distingue a los miembros de "El Rinconín" del resto de agrupaciones es que elaboran los menús que presentan en sus celebraciones y no recurren a equipos de catering. "Preparar todo conlleva un esfuerzo, pero merece la pena la dedicación para juntarse todos los miembros a celebrar una fecha tan especial. Ayer estuve hasta las dos de la mañana preparando las cebollas a fuego lento y con mucho cariño", explicó Fernández, remarcando la importancia que tiene el trabajo en equipo en la sociedad que preside.

"El Rinconín" celebra sus aniversarios cada diez años, no lo hacen anualmente para que sea "más especial". No obstante, tienen cuatro eventos marcados en rojo en el calendario en los que se reúnen siempre: el Antroxu, la Ascensión, San Mateo y el Desarme. Durante el resto del año, quedan semanalmente a cenar en grupos más reducidos que se organizan por generaciones o afinidad.

Homenaje a los veteranos

No se cumplen sesenta años todos los días y los miembros de "El Rinconín" no quisieron dejar pasar la oportunidad de rendir homenaje a los cinco socios que llevan más años formando parte de la asociación. Cada uno de ellos recibió un pin dorado con el escudo que representa a la agrupación gastronómica ovetense y el cariño de todos sus compañeros.

"Hay gente que lleva más de cincuenta años siendo socia, estamos hablando de que llevan formando parte de esta agrupación, prácticamente, desde su fundación. Para nosotros es un honor que sigan viniendo a compartir momentos y mesa con el resto, son historia viva", aseguró Fernández, muy orgulloso.

De cara al futuro, el objetivo de esta sociedad ovetense es "dotar de más contenido gastronómico al grupo". Durante el año que viene, tienen la intención de organizar tres grandes eventos que tengan productos asturianos como protagonistas. "Nos gusta muchos tipos de comida y elaboraciones, pero siempre queremos promocionar lo nuestro", comentó Fernández.

"Al fin y al cabo, nuestro gran objetivo es utilizar la gastronomía como un reclamo para fomentar el acercamiento social entre los miembros del grupo. Además, tenemos nuevas generaciones que están empezando a formar parte de lo que hacemos, hay relevo generacional", aseguró el presidente de "El Rinconín". Lo único que tiene claro Fernández a estas alturas es que quiere que la sociedad "siga cumpliendo años" y espera poder acudir a cenar a la sede cuando tenga noventa años, como alguno de los socios que homenajearon.