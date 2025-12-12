Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

Rocambolesco suceso en Oviedo: dos detenidos, un positivo por drogas y un policía agredido

El arresto de los dos ocupantes de un vehículo que se mostraron violentos tras saltarse un ceda al paso obligó a movilizar a varias patrullas

Agentes de la Policía Local de Oviedo patrullando por el Antiguo.

Agentes de la Policía Local de Oviedo patrullando por el Antiguo. / LUISMA MURIAS

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La céntrica calle Jovellanos de Oviedo fue escenario, a última hora de este jueves, de un aparatoso operativo policial que culminó con dos detenciones y un positivo por drogas. Los hechos se registraron alrededor de las 21.00 horas, cuando una patrulla de la Policía Local observó cómo un vehículo, conducido por una mujer, se saltaba un ceda el paso en uno de los cruces de la zona.

Los agentes procedieron a dar el alto al coche, en el que viajaba también la pareja de la conductora. Tras solicitarle la documentación, se le practicó un test de detección de drogas, cuyo resultado fue positivo, lo que desencadenó la situación posterior. Según fuentes policiales, la conductora se negó a bajar del vehículo y adoptó una actitud violenta, por lo que los agentes solicitaron refuerzos.

A partir de ese momento, el incidente escaló rápidamente. Tanto la mujer como su acompañante opusieron resistencia activa a la intervención policial. El varón llegó incluso a agredir a uno de los agentes, lo que elevó la tensión y obligó a ampliar el dispositivo en la zona, ante la sorpresa de numerosos transeúntes y conductores que fueron testigos del forcejeo.

Finalmente, tras varios minutos de intensa intervención, ambos ocupantes fueron reducidos y detenidos. La conductora fue arrestada por un posible delito de resistencia y desobediencia grave, mientras que el acompañante está acusado de un presunto delito de atentado contra un agente de la autoridad, al haber causado daños físicos durante la agresión.

La pareja fue trasladada a dependencias policiales, donde pasó a disposición judicial. El suceso provocó momentos de gran expectación en una de las calles más transitadas del centro de Oviedo, aunque la situación quedó normalizada tras la retirada del vehículo y el fin del operativo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
  2. Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
  3. La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
  4. El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
  5. La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
  6. La prueba de estrés de la avenida de Galicia
  7. Estas son las calles donde será más caro aparcar en la zona azul de Oviedo, debido al nuevo plan de movilidad
  8. Así transformará Oviedo su zona azul: cuatro áreas distintas, nuevas tarifas y los coches contaminantes pagarán más

Rocambolesco suceso en Oviedo: dos detenidos, un positivo por drogas y un policía agredido

Rocambolesco suceso en Oviedo: dos detenidos, un positivo por drogas y un policía agredido

Luto en Oviedo: fallece a los 67 años Misael Campo, "uno de los mejores publicistas de España"

Luto en Oviedo: fallece a los 67 años Misael Campo, "uno de los mejores publicistas de España"

«El sombrero de tres picos» explicado para atraer nuevos públicos a la música clásica

«El sombrero de tres picos» explicado para atraer nuevos públicos a la música clásica

La Navidad llega a la zona rural de Oviedo con música, teatro y cabalgatas en los centros sociales

La Navidad llega a la zona rural de Oviedo con música, teatro y cabalgatas en los centros sociales

La memoria selectiva del PSOE con los fondos europeos

El Ayuntamiento selecciona 31 beneficiarios para el Plan de Empleo destinado a rehabilitar fuentes y lavaderos tradicionales

El Ayuntamiento selecciona 31 beneficiarios para el Plan de Empleo destinado a rehabilitar fuentes y lavaderos tradicionales

Las obras de Oviedo que permitirán volver a unir barrios tras años separados por los carriles para coches

La importante distinción recibida por Oviedo en Bruselas (que de momento no es la Capital Europea de la Cultura)

La importante distinción recibida por Oviedo en Bruselas (que de momento no es la Capital Europea de la Cultura)
Tracking Pixel Contents