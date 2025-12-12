Rocambolesco suceso en Oviedo: dos detenidos, un positivo por drogas y un policía agredido

La céntrica calle Jovellanos de Oviedo fue escenario, a última hora de este jueves, de un aparatoso operativo policial que culminó con dos detenciones y un positivo por drogas. Los hechos se registraron alrededor de las 21.00 horas, cuando una patrulla de la Policía Local observó cómo un vehículo, conducido por una mujer, se saltaba un ceda el paso en uno de los cruces de la zona.

Los agentes procedieron a dar el alto al coche, en el que viajaba también la pareja de la conductora. Tras solicitarle la documentación, se le practicó un test de detección de drogas, cuyo resultado fue positivo, lo que desencadenó la situación posterior. Según fuentes policiales, la conductora se negó a bajar del vehículo y adoptó una actitud violenta, por lo que los agentes solicitaron refuerzos.

A partir de ese momento, el incidente escaló rápidamente. Tanto la mujer como su acompañante opusieron resistencia activa a la intervención policial. El varón llegó incluso a agredir a uno de los agentes, lo que elevó la tensión y obligó a ampliar el dispositivo en la zona, ante la sorpresa de numerosos transeúntes y conductores que fueron testigos del forcejeo.

Finalmente, tras varios minutos de intensa intervención, ambos ocupantes fueron reducidos y detenidos. La conductora fue arrestada por un posible delito de resistencia y desobediencia grave, mientras que el acompañante está acusado de un presunto delito de atentado contra un agente de la autoridad, al haber causado daños físicos durante la agresión.

La pareja fue trasladada a dependencias policiales, donde pasó a disposición judicial. El suceso provocó momentos de gran expectación en una de las calles más transitadas del centro de Oviedo, aunque la situación quedó normalizada tras la retirada del vehículo y el fin del operativo.