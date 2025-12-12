Vive en el centro comercial Los Prados un viaje a tu infancia con la exposición de LEGO en colaboración con Asturbrick
La muestra incluirá una amplia exposición de construcciones realizadas con miles de piezas de distintas temáticas: ciudades, castillos, trenes, coches, fantasía, superhéroes, Star Wars y muchas más creaciones elaboradas por los componentes de Asturbrick
L. L.
Un año más Los Prados colabora con Asturbrick para acercar a Oviedo el mundo de LEGO. Esta vez el centro comercial quiere acercar al público de Oviedo una oferta de ocio en la que se incluirá una amplia exposición de construcciones realizadas con miles de piezas con una temática variada que incluirá ciudades, castillos, trenes, coches, fantasía, superhéroes, temática Star Wars y muchas más creaciones elaboradas por los componentes de Asturbrick.
En esta ocasión, también contaremos con la colaboración de Sergio Cardín, que expondrá Dioramas Playmobil y realizará talleres en los que los participantes crearán y podrán llevarse un muñeco de Playmobil a su casa.
También, colaborara la asociación Kraken Robótica que aparte de exponer sus creaciones realizará talleres donde acercará la robótica a los participantes. Y un año más, se realizarán fantásticos talleres donde los participantes crearán y podrán llevarse una construcción de lego.
Exposición
Fechas de celebración: 12,13,14,19,20 y 21 de diciembre
Duración estimada: 6 días
Ubicación dentro del centro: En el local de HUMANA, planta Alta, frente a Dreamfit
Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 horas, resto de días de 12:00 a 21:00 horas
Además, este año también desde Asturbrick se quiere impulsar la solidaridad y el reciclaje con una campaña conjunta con el Banco de Alimentos donde por cada kilo de LEGO usado que lleves para reciclar y utilizar en futuras construcciones, se donarán 2 kilos de alimentos a Banco de Alimentos de Asturias.
Talleres
Sábado 13 de diciembre, horarios: 12:30 y 13:15h. Taller creativo de LEGO, 30 minutos de duración. Los participantes crearán una construcción de lego que luego pordrán llevarse a casa. Máximo participantes por taller: 10. Edades: 6-14 años
Sábado 13 de diciembre, horarios: 18:00 y 18:45h. Taller de customización de Playmobil, de 30 minutos de duración. Los participantes crearán una figura de Playmobil, customizándola a su gusto, que luego podrán llevarse a casa. Máximo 10 participantes por taller. Edades: 6-14 años.
Sábado 20 de diciembre, horarios: 12:30 y 13:15h. Taller creativo de LEGO, 30 minutos de duración. Los participantes crearán una construcción de lego que luego pordrán llevarse a casa. Máximo participantes por taller: 10. Edades: 6-14 años
Sábado 20 de diciembre, horarios: 17:30 y 19:00h. Taller de robótica Kraken.Los participantes tendrán un taller donde se les mostrarán diferentes técnicas y conceptos de robótica. Máximo 12 participantes por taller. Edades: 6-14 años.
La participación en los talleres será por orden de llegada.
Colaboradores
Entre los colaboradores de la actividad se encuentran, la Asociación Asturbrick, Sergio Cardin y la Asociación Team Kraken Robótica
LEGO® es una marca registrada del GRUPO LEGO. El GRUPO LEGO no participa en esta exposició.
