Vox Oviedo solicita revocar la adhesión a la FEMP y la FACC por "ineficacia" y "sesgo ideológico"

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo presentó una propuesta para revocar la adhesión a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y su filial asturiana, la Federación Asturiana de Concejos (FACC). La formación conservadora señala que estas organizaciones actúan como "chiringuitos ineficaces" que suplantan funciones municipales, restando autonomía a los ayuntamientos.

"Vox está en contra de cualquier entidad financiada con recursos públicos que sea ineficaz o un chiringuito que dicte política municipal atendiendo a intereses supramunicipales con sesgos ideológicos. La FEMP y la FACC no son más que entes que suplantan funciones propias de los municipios, restándoles autonomía reconocida constitucionalmente, y actúan como agencia de colocación al servicio del bipartidismo", explicó Sonsoles Peralta, portavoz del grupo, en rueda de prensa.

VOX defendió una proposición para que el Ayuntamiento de Oviedo revocara su adhesión a la FEMP y a la FACC, argumentando que estas entidades actúan como intermediarios ideológicos y suponen un gasto injustificado. El grupo solicitó un informe de Intervención y Secretaría que detallara las consecuencias económicas de la desvinculación y el coste generado en los últimos cinco años. Asimismo, instó al Gobierno de España a revisar el marco legal que regula estas asociaciones con el fin de garantizar la autonomía municipal, la libertad de adhesión y la neutralidad institucional.

"En definitiva, buscamos garantizar la libertad y la plena autonomía de las entidades locales, asegurándonos de que ninguna asociación, entidad o generación se inmiscuya en las funciones y derechos que les son propios; y menos aún si responden a intereses políticos, ideológicos o de cualquier otra índole que no sean los intereses propios de los vecinos de nuestro municipio", concluyó Peralta.