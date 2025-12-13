El Campoamor presenta su ciclo de Zarzuela de vocación más europea

Oviedo llega en 2026 a la 33ª edición de su Festival de Teatro Lírico Español, una programación que convierte al teatro Campoamor en uno de los centros mundiales de la zarzuela, género con el que la Fundación Municipal de Cultura sigue volcado. Es una música que "nace de la vida y la trasciende", declaró ayer emocionado el concejal de Cultura de la capital, David Álvarez, este viernes en la presentación del programa. El director artístico del ciclo, Cosme Marina, aportó los datos y la visión general de una propuesta que en esta edición "profundiza en el enfoque europeo en obras y profesionales".

En sintonía con la aspiración de la ciudad y de todo el territorio asturiano por ser Capital Europea de la Cultura en 2031, el plato fuerte de la temporada de zarzuela de Oviedo y el primero en abrir la temporada, con funciones el 26 y 28 de febrero, será el estreno en España de "El barberillo de Lavapiés" producido en el Teatro de Basilea con dirección escéncia de Christof Loy.

Marina pudo asistir al estreno en Suiza y presenció las largas ovaciones y la devoción que esta función provocó en el público. Loy, contó, es un gran defensor y divulgador de la zarzuela en toda Europa, y es una figura que se relaciona, también por amistad y respeto profesional con Emilio Sagi.

Ópera de Manuel García

El otro ejemplo de la dimensión europea del patrimonio musical patrio, explicó, es la recuperación de la ópera "El gitano por amor", basado en "La gitanilla" de Cervantes de Manuel García, "una de las personalidades más influyentes en la ópera europea del siglo XIX, semidesconocido en su propio país, pero uno de los grandes tractores del mundo lírico del viejo continente y de gran prestigio en México". El programa de la zarzuela se completa con una gala lírica protagonizada por la soprano Ruth Iniesta y el tenor Jorge de León, una producción de "La verbena de la Paloma" que estrenó hace dos años el Teatro de la Zarzuela con dirección escénica de Nuria Castejón y la reposición de una producción propia del Campoamor, "Maharajá", con música de Guillermo Martínez y libreto de Maxi Rodríguez.

Marina anunció que esta reposición servirá, también, para presentar el montaje a otros teatros y ayudar a que esta propuesta pueda viajar fuera de la región.

El ciclo se completa, como otros años, con una serie de actividades que pretenden acercar el género a otros lugares. Este apartado "Off" incluye ciclo para escolares, zarzuela fuera de Oviedo, en otras zonas del concejo, los encuentros zarzuelízate y un sátira de Enrique Viana.

A la importancia de la programación "Off" se refirió Ruth Ruisánchez, presidenta de la Capilla Polifónica. Pilar Rubiera, que preside la Fundación Musical Ciudad de Oviedo de la que depende la OFIL, orquesta titular del ciclo, insistió en la necesidad de recuperar más funciones y pidió que el 2026 "sea propicio". "Espero que el dinero para la Capitalidad Europea se distribuya bien y que llegue a la música y al festival de zarzuela". Su petición respondía a la respuesta del Director de Acción Cultural, Antón García, a la petición que le había hecho previamente el concejal David Álvarez, pidiéndole más dinero para el ciclo: "Me quedan pocas cartas a lo Reyes por escribir pero espero que me llegue el Scalextric", ironizó. El representante del Principado le contestó poniendo sobre la mesa los 800.000 euros que la Consejería de Cultura destinará el próximo año a apoyar la Capitalidad Europea de la Cultura.