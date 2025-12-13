El chiringuito más popular de Asturias se traslada en invierno a un palacete en el centro de Oviedo: cócteles, comida, cultura (y todo muy rosa)

"Otra ida de olla". Así define la empresa Playa Madre, la empresa que por el verano gestionan el chiringuito de la playa de La Espasa (Caravia) y el de la playa Arena (Isla, Cantabria), su nueva idea de negocio: convertir la Casa Rosa de Oviedo en el nuevo local de moda en Asturias. La idea es "abrir un nuevo refugio en la ciudad para que el invierno sea mucho más llevadero".

A través de un vídeo en Instagram han comunicado a los clientes de su chiringuito que en invierno siguen dando guerra. Su idea era encontrar "alternativas para recrear la experiencia de Playa Madre en invierno". En el vídeo promocional le introdujeron esta cuestión a la herramienta ChatGPT y su respuesta pasa por "adquirir un local en la ciudad que combina cultura, gastronomía y coctelería". Ese lugar es la casa rosa, el chalé modernista del Prao Picón.

La inauguración de este espacio que mezcla cultura y restauración será el 20 de diciembre. La idea está teniendo una gran acogida y a los habituales del chiringuito les encanta la idea. A los ovetenses, también. "Está al lado de mi casa. Ahora ya tengo excusa para llegar tarde", comenta un vecino de este emblemático edificio.

Así es la Casa Rosa de Oviedo por dentro: el chalé modernista de Prao Picón que renace como espacio multiusos / Mario Canteli

Cuando los ovetenses miran desde la plaza San Miguel al Prao Picón, destaca -con permiso del Seminario Metropolitano- un chalé cuya fachada es de color rosa. Un edificio modernista que se reconstruyó tras la guerra civil por el padre de la profesora de Lengua Mary Pérez Montero. Tras una vida en él, ella se trasladó a vivir a la calle Uría y su hermano Pepe ya había fallecido. El objetivo de la docentees que tuviera una nueva vida pasando a ser la sede de la Fundación Cauce, vinculada al Opus y dedicada a ayudar a familias sin recursos.

El concepto

Aunque aún no se ha detallado en qué consistirá la oferta gastronómica y cultural de la casa rosa, sí se sabe que será una prolongación del ambiente de Playa Madre, uno de los chiringuitos más populares de Asturias. Se encuentra en el entorno de la playa de Espasa y su oferta gastronómica incluye hamburguesas y diferentes propuestas de picoteo. El chiringuito tiene una entrada espectacular, con su nombre inscrito en un arco de madera, y dentro tiene una enorme jaima.

