La escuelina de Las Campas, con deficiencias dos meses después de inaugurarse, denuncia CC OO
La primera escuelina de impulso autonómico de Oviedo, «Los Carbayoninos», denuncia CC OO, tiene, dos meses después de ser inaugurada, «serias deficiencias». Esta situación, que «ha generado preocupación entre la comunidad educativa», se produce en una de las dos sedes, la del colegio de Las Campas, donde el patio «sigue sin acondicionarse» y los casilleros no están correctamente colocados.
CC OO indica que en las instalaciones faltan bolígrafos y material pedagógico además de detergente. «Es inaceptable que una escuela recién inaugurada esté en estas condiciones», afirman.
Desde el sindicato se informó de esta situación de las escuelas infantiles recién inauguradas en las mesas de diálogo, exigiendo que tomen medidas inmediatas para solucionar estas deficiencias. Reclama a la Consejería de Educación que se asegure que los proyectos educativos se completen "en su totalidad antes de ser inagurados, para evitar situaciones como esta".
