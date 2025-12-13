Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo

Un hombre de 57 años falleció de forma repentina este sábado por la tarde en el centro de Oviedo. Los hechos ocurrieron pasadas las siete, a la altura del número 4 de la calle Santa Clara, cerca de la sidrería Marcelino, cuando el varón se desvaneció súbitamente.

Testigos presenciales dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, y en pocos minutos se personó en el lugar personal del Centro de Salud de La Lila. Durante aproximadamente 30 minutos, los sanitarios intentaron reanimar al hombre, sin que finalmente se lograra salvar su vida.

La Policía Local comunicó lo sucedido a la Policía Nacional, que se encargó del levantamiento del cuerpo. La presencia de los agentes y del operativo de emergencia generó gran revuelo entre los vecinos y los numerosos viandantes que transitaban la zona a esa hora.