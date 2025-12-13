El hallazgo arqueológico clave para entender el pasado de esta parroquia de Oviedo

El barrio del Fornaxe, en la parroquia ovetense de Faro, vuelve a situarse en el centro de la investigación arqueológica tras el hallazgo de un nuevo horno y un testar de alfarería datados en el siglo XVIII, un descubrimiento que refuerza el valor histórico de la cerámica tradicional de la zona. La actuación ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación Municipal de Cultura y al impulso de la Asociación de Amigos de la Alfarería de Faro, entidad que trabaja en la recuperación y divulgación de este patrimonio singular.

Los restos han salido a la luz durante los trabajos de limpieza con seguimiento arqueológico dirigidos por el arqueólogo Alfonso Fanjul Peraza, que se han centrado en el entorno de la antigua casa de Los Llanejos, un conjunto de edificaciones que sufrió importantes transformaciones a lo largo de los años treinta y ochenta del siglo XX. A pesar de estas alteraciones, los trabajos han permitido documentar la existencia de varias estructuras con cambios de uso continuados desde el siglo XVIII.

En el límite sur del complejo de edificios se halló parte de un horno alfarero, muy deteriorado en su zona superior, junto a los restos de un extenso testar cerámico. En este vertedero se han identificado abundantes fragmentos de piezas cerámicas, muchos de ellos decorados, que permiten conocer mejor los procesos productivos y estéticos de la cerámica de Faromoderna. El hallazgo de fragmentos de tubos de horno ha sido clave para certificar la presencia de esta infraestructura dentro de una estructura circular identificada como horno.

Este descubrimiento da continuidad a las investigaciones que Alfonso Fanjul desarrolla desde2012, enmarcadas dentro de un plan de promoción y divulgación de la cerámica local. En 2023 y 2024, estos trabajos se centraron en el estudio del cercano alfar de Casa Tudela, ampliando el conocimiento sobre la red productiva histórica de Faro.

En la actualidad apenas se conservan una decena de espacios susceptibles de investigación arqueológica vinculada a la cerámica de Faro. Por ello, el hallazgo del horno del alfar de Los Llanejos adquiere un valor añadido, ya que se incorporará como espacio visitable a la ruta de la cerámica de Faro que impulsa la asociación y que ya se desarrolla a través de visitas guiadas.