Ya hay fecha para la venta de las entradas de los conciertos de Año Nuevo, que dirigirá Julia Cruz

El 1 de enero a las 19:00 horas y el 2 a las 19:30. Estos son los horarios de los Conciertos de Año Nuevo que se celebrarán en el teatro Campoamor y que dirigirá la valenciana Julia Cruz (1996). La Fundación Municipal de Cultura pondrá a la venta las entradas para los dos recitales de Oviedo Filarmonía el próximo lunes, día 15. Se podrán adquirir en la taquilla del teatro Campoamor en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas y en la web https://entradas.oviedo.es.

El programa preparado por Julia Cruz, la primera mujer que dirigirá los tradicionales conciertos de Año Nuevo, constará de una primera parte dedicada a músicas españolas o de inspiración española que define como una especie de éxtasis festivo, unidas por una energía interna explosiva y contagiosa. En la segunda parte del concierto el protagonismo será para Viena, con valses, polcas y marchas.

En los recitales, que tendrán una duración de noventa minutos, se incluye una selección con joyas escondidas del repertorio de la familia Strauss, junto con sus obras más conocidas. Parte de la recaudación de taquilla se donará a la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias.

La Orquesta Nacional de España

Julia Cruz comenzó, a los seis años, a tocar el trombón. Estudió dirección con Borja Quintas y Miquel Rodrigo en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, donde se graduó cum laude. Obtuvo un máster con distinción en Dirección Orquestal en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zuyd bajo la tutela de Arjan Tien y estudió con Federico Santi.

La directora de orquesta valenciana debutó, en temporadas anteriores, con la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Extremadura, Oviedo Filarmonía y la Compañía Nacional de Ópera de México, donde dirigió el estreno mexicano de Beatrix Cenci. También trabaja frecuentemente con la OFUNAM y la Compañía Nacional de Danza de México, dirigiendo el estreno mundial de Ciudad Delirio y la producción de 2023 de El Cascanueces en el Auditorio Nacional.

Durante la temporada 2025-2026, Julia regresará con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en varias ocasiones, y debutará con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y la Orquesta de Córdoba. También estará al frente del estreno de “Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio”, la nueva ópera de Giovanni Sollima, que iniciará una gira por Italia y España.