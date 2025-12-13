La nueva cancha cubierta que se construirá en la falda del Naranco acelera rumbo a la Ciudad Europea del Deporte 2026

Oviedo será Ciudad Europea del Deporte en 2026. Un proyecto que tendrá al Palacio de los Deportes como buque insignia y al que se sumarán las obras en las piscinas del parque del Oeste y las mejoras en la pista de hockey de La Corredoria. También será otro de los ejes la nueva pista polideportiva para uso vecinal que se hará en la misma parcela que las pistas de atletismo de Prados de la Fuente. El proyecto acelera en su tramitación de la mano de la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, que ha confiado en el estudio gijonés Sukunfuku para la redacción del proyecto básico y de ejecución que dará paso a la realización de las obras. Un decisivo paso que llevará a Ciudad Naranco «a disponer de unos equipamientos deportivos municipales de primer orden».

Así lo explica el segundo teniente de alcalde quien detalla que este es un «barrio que necesita de manera imperativa estos espacios dada la elevada proporción de población joven y el creciente número de viviendas de reciente construcción». «De esta forma, cumplimos el compromiso que nos habíamos fijado con los vecinos».

Cuando todo esté finalizado, Prados de la Fuente habrá conseguido incrementar de forma considerable sus zonas deportivas, tras la apertura de un gran gimnasio privado donde en su día estuvo el campo de fútbol del colegio Loyola y la directiva ha construido unas nuevas instalaciones. La nueva pista atlética será, igual que sucedía en el Palacio de Deportes, la única cubierta en Asturias para practicar atletismo, homologada para competiciones internacionales. Ocupará la parcela donde, años atrás se llegó a levantar el esqueleto de uno los spas urbanos que formaban parte de un fallido plan del entonces alcalde Gabino de Lorenzo. Fracasó.

Con Alfredo Canteli en el Ayuntamiento, la constructora Vías y Construcciones ganó el concurso puesto en marcha hace más de un año por el Ayuntamiento para la redacción del proyecto constructivo y la posterior ejecución de las pistas de atletismo. Supondrá un desembolso de 24,6 millones de euros y en los últimos meses se han hecho cambios en el anteproyecto. El complejo deportivo tendrá capacidad para 3.000 personas y entre las novedades más importantes fue el desplazamiento del edificio hacia el norte para permitir que el acceso principal se sitúe en la fachada sur, evitando así las complicaciones del recorrido en pendiente que planteaba el diseño inicial.

Las nuevas pistas de atletismo se conciben como un gran volumen de 115 metros de largo por 85 de ancho y una superficie construida aproximada de 17.500 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles: una planta baja de 10.000 metros cuadrados, una entreplanta de 4.000 y una primera planta que ronda los 3.500 metros cuadrados. El edificio adopta la forma de un paralelepípedo rectangular con cubierta a un agua y una disposición interior en «U» abierta hacia el norte. «La disposición de dotaciones públicas de calidad en todos los barrios de Oviedo, entre ellas las encaminadas a fomentar la práctica del deporte y los hábitos de vida saludables, es un objetivo prioritario e irrenunciable para este equipo de gobierno y para el propio alcalde, Alfredo Canteli, y lo estamos llevando a cabo con la construcción de nuevas instalaciones y la reforma y rehabilitación integral de muchas otras», concluyó Cuesta.