La ONCE une música y solidaridad en honor a su patrona en Oviedo

La música resonó esta tarde en el Auditorio de la sede ovetense de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), ante un público numeroso que se congregó, encabezado por el concejal de la zona rural, Daniel Tarrio, ávido de festejos ante el inminente día de su patrona, Santa Lucía.

En este contexto, respetuoso y distendido, se celebró una emotiva velada que fusionó lírica y música tradicional a través de miembros de la Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana (AICA).

El gaitero Álvaro Álvarez -director del grupo Xácara- abrió la función para, acto seguido, ceder el testigo a Valentín García, intérprete de Grao que pronto se ganó al público con su voz. Chema Fosagra, presidente de la Asociación, fue el encargado de presentar el acto y de poner la nota de humor mediante algún monólogo que provocó las carcajadas de los asistentes.

Marina Carbajosa, primera ganadora del Premio Obdulia Álvarez "La Busdonga" (2024) en la modalidad de tonada juvenil dio muestras de su precoz talento interpretando hasta cuatro temas, como "Arboleda bien plantada", muy aplaudida por el público.

Cerró la velada la soprano Silvia Llera, una joven artista -como ya dejó constancia, hace unos meses, LA NUEVA ESPAÑA- a quien una retinosis pigmentaria privó prácticamente de la vista, reduciendo este sentido al 7 por ciento de visión residual.

Acompañada al teclado por Teo Montero Rey, la soprano interpretó "O mio babbino caro" (de la ópera "Gianni Schicchi" de Puccini), una aplaudidísima y ovacionada "Canción de Paloma" de "El barberillo de Lavapiés" de Barbieri (que se podrá disfrutar en la próxima temporada del Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo.

La artista también ejecutó, con mucho lirismo, el célebre "Suis-je gentille ainsi?" y "Óbeissons, quand leur voix appelle", de la ópera "Manon" de Jules Massenet y finalizaría sus intervenciones con un guiño a la "tierrina" mediante "La capitana" de Carlos Rubiera, tarareada y cantada tímida pero emotivamente por el público.

Como broche de oro, todos los participantes subieron al escenario para interpretar el "Asturias, patria querida" con todo el público en pie.