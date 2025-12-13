Oviedo se moja por la Ciudad Europea del Deporte: El Mareastur, a por la Liga en casa
La XII edición del Open de natación adaptada, primera que se celebra en Oviedo tras recibir la distinción de Ciudad Europea del Deporte, bate récord de nadadores participantes, con 158
Con un récord de participantes -158- se inició ayer en las piscinas del Parque del Oeste el XII Open Mareastur de natación adaptada, que es desde hace cuatro ediciones internacional. En las instalaciones deportivas se disputa durante el fin de semana la decisiva sexta y última jornada de la Liga Axa de Natación Paralímpica, con dos equipos disputándose la victoria -el club local Mareastur con el Pozuelo-, y el VIII Campeonato de Asturias. Una competición que se celebra pocos días después de que la concejala Conchita Méndez recogiese en Bruselas, en la sede del parlamento de la Unión Europea (UE), la distinción que reconoce a Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026.
Beatriz Álvarez, directora técnica de Fedema (Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias), espera que este reconocimiento «pueda traer campeonatos de España y sirva para que se intensifique el apoyo institucional y para que el trabajo que se realiza en la escuela de la Federación y en el club Mareastur se ponga en valor». Esta es, añadió Alberto Álvarez, presidente de honor de Fedema, «una distinción a un Ayuntamiento que a nivel de ayudas, subvenciones para clubes y eventos siempre está. Y ha trabajado para que las instalaciones tengan buenas condiciones de accesibilidad y esperamos que esas cuantías aumenten en los presupuestos municipales».
En la prueba celebrada en la capital regional la representación asturiana está formada por dieciocho nadadores, catorce del Club Mareastur, dos del Grupo de Cultura Covadonga y dos de las Escuelas de Fedema. Entre los deportistas, cuyas edades están comprendidas entre los 8 y 39 años, está Paula Sánchez, que el pasado mes de julio participó en los Juegos Europeos de la Juventud de Deporte Paralímpico. «Fue una experiencia increíble», dijo la joven, que compitió en cinco pruebas y que entrena seis días a la semana. «Ya nadé los 400 metros libres y me faltan los 100», indicó Llara Fernández, integrante de la representación asturiana.
El XII Open Mareastur de natación adaptada «crece cada año» y se ha convertido en «un evento importante en el panorama nacional», señaló Álvarez. En esta edición, participan ocho nadadores españoles que compitieron en 2024 en los juegos paralímpicos de París. La prueba es la sexta y última de la Liga Axa. Veronique Pinard, representante de la Fundación Axa, elogió «las instalaciones y la organización».
