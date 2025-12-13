Partido de fútbol solidario de los padres y alumnos del colegio de Meres

Los alumnos del primer curso de Bachillerato del Colegio Meres y un grupo de padres del centro educativo celebraron este sábado una divertida jornada deportiva benéfica en la que recaudaron 1.323 euros que fueron a parar a la fundación Pequeño Deseo por decisión de los alumnos. El encuentro se celebró el marco de una jornada navideña de puertas abiertas en la que los alumnos actuaron para las familias y mostraron sus trabajos realizados en las aulas de lo que va del presente curso. En la imagen, el grupo de futbolistas solidarios de Meres junto a la dirección del centro y a representantes de Pequeño Deseo.