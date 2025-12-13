Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Partido de fútbol solidario de los padres y alumnos del colegio de Meres

La iniciativa recaudó 1.323 euros que se destinaron a la fundación Pequeño Deseo por decisión de los estudiantes

Los participantes en el partido.

Los participantes en el partido.

Álvaro Faes

Álvaro Faes

Los alumnos del primer curso de Bachillerato del Colegio Meres y un grupo de padres del centro educativo celebraron este sábado una divertida jornada deportiva benéfica en la que recaudaron 1.323 euros que fueron a parar a la fundación Pequeño Deseo por decisión de los alumnos. El encuentro se celebró el marco de una jornada navideña de puertas abiertas en la que los alumnos actuaron para las familias y mostraron sus trabajos realizados en las aulas de lo que va del presente curso. En la imagen, el grupo de futbolistas solidarios de Meres junto a la dirección del centro y a representantes de Pequeño Deseo.

