La Bonoloto deja un premio de más de 32.000 euros en Oviedo

El sorteo de la Bonoloto de este sábado ha dejado un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) en Oviedo, dotado con 32.398 euros.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en nota de prensa, el boleto acertante se ha validado en el despacho receptor número 57.215 de Oviedo. De la misma categoría hay premios en el despacho receptor número 5.410 de El Ejido (Almería), en el 71.660 de Umbrete (Sevilla) y en la Administración de Loterías número dos de Puerto del Rosario (Las Palmas).

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Vera (Almería), situada en la calle Mayor, 10. El acertante se ha llevado 356.387 euros.