La Bonoloto deja un premio de más de 32.000 euros en Oviedo
El boleto acertante se ha validado en el despacho receptor número 57.215
EP
El sorteo de la Bonoloto de este sábado ha dejado un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) en Oviedo, dotado con 32.398 euros.
Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en nota de prensa, el boleto acertante se ha validado en el despacho receptor número 57.215 de Oviedo. De la misma categoría hay premios en el despacho receptor número 5.410 de El Ejido (Almería), en el 71.660 de Umbrete (Sevilla) y en la Administración de Loterías número dos de Puerto del Rosario (Las Palmas).
De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Vera (Almería), situada en la calle Mayor, 10. El acertante se ha llevado 356.387 euros.
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: 'Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- La prueba de estrés de la avenida de Galicia
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo