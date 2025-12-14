Una ceremonia de hondo significado en la Catedral: las reliquias de cinco mártires bajo el altar mayor
«La Iglesia será perseguida siempre por los amigos de la oscuridad», afirma el Arzobispo en su homilía de la tarde
Las reliquias de cinco mártires del siglo XX vinculados a Asturias ya están depositadas en una arqueta bajo el altar mayor de la Catedral de Oviedo desde este domingo, tercero de adviento, un momento de «tregua», según dijo el Arzobispo, Jesús Sanz Montes, en una misa de la que participaron una decena de sacerdotes, la mayoría canónigos.
Las reliquias «autentificadas y selladas» pertenecen a los beatos Gregorio Díaz Pérez, Celestino Alonso Villar y Emilio Saiz López, de la Orden de Predicadores, que estaban en el convento de Navelgas (Tineo), donde fueron martirizados. Como el beato Juan Alonso, natural de Oviedo y presbítero de los Misioneros del Corazón de María, muerto en Barbastro, y el allerano Juan Alonso, que encontró la muerte como misioneros del Sagrado Corazón en Ichiché (Guatemala), según el acta, leída por el secretario del Cabildo, Manuel Ángel Acebal. «La Iglesia será perseguida siempre porque los amigos de la oscuridad, la muerte y la injusticia siempre tendrán enfrente a un pueblo cristiano que les resultará incómodo», proclamó el Arzobispo en una misa, a la que acudió el canónigo ya retirado Agustín Hevia Ballina.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: 'Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- La prueba de estrés de la avenida de Galicia