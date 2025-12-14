La Cofradía de La Balesquida transmite una tradición ancestral en cucuruchos de castañas

«Venimos a buscar las castañas y la sidra dulce y nos reuniremos en familia para comerlas», aseguran Emilia Prol y su marido, Adolfo Figares, tras acercarse al puesto que la Antigua Cofradía de La Balesquida instaló, muy cerca de la capilla, en la plaza de la Catedral, al que se iban acercando los cofrades a lo largo de la mañana de este domingo. Junto al belén y los variados puestos del mercado de Navidad se realizó el reparto del amagüestu.

«Llevamos cuatro cucuruchos con castañas porque también mi hija y mi nieta son cofrades», asegura Emilia Prol, que ya con siete años se trasladaba con su madre, Rosina, a adornar la capilla de La Balesquida. Ahora, ya jubilada, sigue acudiendo junto a su familia a los actos organizados por la Antigua Cofradía de La Balesquida. «Es una tradición que tenemos que conservar», indican Emilio Prol y Adolfo Figares.

El reparto de castañas y de sidra dulce se enmarca en los actos organizados por la Antigua Cofradía de La Balesquida para conmemorar la festividad de su patrona, Nuestra Señora de la Esperanza. Un programa que incluye celebraciones religiosas durante el fin de semana y el próximo jueves, día 18.

Por la izquierda, Cristina Alonso, Zarza Casado, Feli Fuente, Rubén Cuello, Magdeline Laca y Jorge Cuello, ante el puesto. / Irma Collín

Más de 200 kilos de castañas y 190 litros de sidra dulce esperaban a los cofrades desde las 10:30 horas. La afluencia fue escalonada, con un mayor volumen tras la misa que se celebró en la capilla a las 11:30 horas. Entonces se formaron corrillos junto al puesto en una reunión de confraternización, con la asistencia de representantes de varias cofradías de la ciudad.

La referencia más antigua que conserva la Antigua Cofradía de La Balesquida de esta tradición, afirma Pedro Pérez Escotet, fiscal de la hermandad, «se remonta, según aparece en nuestro archivo, a 1520, donde figura el reparto de castañas asadas, manzanas y vino, pero podía venir celebrándose desde antes». La sidra dulce no se incorporaría en el reparto que se celebra en la festividad de Nuestra Señora de la Esperanza hasta años más tarde, ya que «hasta 1846 no se anota su compra para ofrecer esta bebida a los cofrades», manifiestan desde la entidad.

Al puesto se acercaron cofrades como Zarza Casado y Feli Fuente, que en varias ocasiones han trasladado a la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza desde la capilla de La Balesquida hasta la iglesia de San Tirso. Un acto que se celebra el miércoles anterior al Domingo de Pentecostés, con la vuelta de la talla el sábado siguiente a la capilla. «Antes portamos el estandarte», dicen. Por el puesto iban pasando, poco a poco, los cofrades. Se prepararon castañas y sidra dulce para los socios y también se envían a la Cocina Económica.