Un empresario, un sociólogo y un piloto, los ayudantes especiales de los Reyes Magos en Oviedo

Oviedo ya calienta motores para una de las citas más esperadas del calendario festivo. La gran Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente volverá a llenar de ilusión las calles del centro de la ciudad la tarde del próximo 5 de enero y lo hará con importantes novedades tanto en el plano simbólico como en el logístico. El Ayuntamiento ha anunciado que los ayudantes oficiales de Melchor, Gaspar y Baltasar serán este año el empresario Pedro Luis Fernández, el piloto Javi Villa y el sociólogo Prince Kennedy, respectivamente, tres nombres muy ligados a la vida económica, deportiva y social de la capital del Principado.

La elección de los ayudantes no es casual. El Consistorio quiere rendir homenaje a la exitosa trayectoria empresarial de Pedro Luis Fernández, presidente del grupo GAM y expresidente de la FADE entre los años 2014 y 2018. Su papel como ayudante de Melchor tendrá un carácter especialmente destacado dentro de la comitiva real, en reconocimiento a una carrera marcada por el crecimiento empresarial y el compromiso con Asturias. Junto a él, el piloto colungués Javi Villa ejercerá como ayudante de Gaspar, un guiño al mundo del deporte y, en particular, al decisivo apoyo que el automovilista brindó a la campaña que permitió a Oviedo lograr la distinción de Ciudad Europea del Deporte. Por su parte, Prince Kennedy repetirá como hombre de confianza de Baltasar, consolidándose un año más como una figura muy querida en la capital asturiana y habitual en los actos vinculados a la cabalgata.

La edición de este año vendrá marcada también por un cambio obligado en el recorrido. Las obras de reforma que se están acometiendo en la antigua Escuela de Minas para convertirla en la futura sede administrativa central de la Universidad de Oviedo, han llevado a la organización a diseñar un itinerario prácticamente «al revés» del tradicional. La cabalgata partirá del entorno del IES Alfonso II, que será el nuevo cuartel general de la celebración y dará comienzo a las 18.30 horas de la víspera del Día de Reyes.

Aliatar recogerá las cartas para los Reyes en el Campoamor y en el Palacio

Desde allí, Sus Majestades recorrerán de forma íntegra la calle Santa Susana para continuar por Conde de Toreno, Marqués de Pidal, Independencia y Uría. A continuación, la comitiva real seguirá por Fruela, Pozos, Ramón y Cajal y Eusebio González Abascal, antes de llegar a la plaza de la Catedral, uno de los puntos más emblemáticos del desfile. El itinerario proseguirá por las calles Águila, Jovellanos y Argüelles, regresando de nuevo a Uría para finalizar en Marqués de Santa Cruz.

Desde el Ayuntamiento subrayan que la cabalgata de Oviedo está considerada como «una de las mejores del norte de España por su calidad artística y organizativa». El año pasado contó con alrededor de 1.850 figurantes y logró sacar a la calle a unas 70.000 personas, según datos de la Policía Local. La concejalía de Festejos, que dirige Covadonga Díaz, aspira al menos a repetir esas cifras en una edición que volverá a combinar carrozas de gran formato, música, animación y un importante despliegue de medios.

Los Reyes Magos también estarán presentes en las tradicionales cabalgatas rurales que se celebrarán el día 5 de enero a partir de las 11.30 y de las 17.00 horas, con recepciones en centros sociales e iglesias de parroquias como Tudela Veguín, La Manjoya, Olloniego, San Claudio, Colloto, Las Caldas o Latores, entre otras muchas.

Recepción real

Además, los homenajeados de este año y Sus Majestades tendrán un papel destacado en la recepción real que se celebrará en la Sala de Cristal del Calatrava. Será el día 4 de enero, de 16.30 a 20.00 horas, y el propio día 5, de 11.00 a 14.30 horas. El acceso será gratuito.

El programa se completa con la recepción del Príncipe Aliatar, emisario de los Reyes, que recogerá las últimas cartas antes de la noche del 5 de enero. Aliatar estará en el Campoamor los días 2 y 3 de enero, en horario de 12.00 a 14.30 horas, con sesiones de tarde el día 2 de 16.30 a 18.00 horas y el día 3 de 17.00 a 20.00 horas. Además, el Palacio de los Deportes acogerá otra recepción el día 2 a las 18.30 horas.