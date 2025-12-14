La filosofía de Elorza "está de moda" en "una FP 5.0", que ya "mira a la IA"

"La filosofía del general Elorza sobre la formación profesional dual está de moda" en la "F.P. 5.0" que "mira a la IA", y en un escenario actual donde la robótica ya forma parte de las nuevas herramientas y formas de producción. Es una de las grandes conclusiones de la "Jornada de Cultura Empresarial", que ha tenido lugar este sábado en el Auditorio municipal de Grado, con protagonismo especial para la Escuela de Aprendices de la Fábrica de Armas de Trubia, que este año ha celebrado su 175 aniversario.

Por la izquierda, José Luis Tamargo, José Antonio López y Secundino Arias en una mesa redonda de la jornada de cultura empresarial. |

La vinculación entre Grado, la Fábrica de Armas y su histórica escuela de aprendices es estrecha y directa, ya que fue el primer concejo al que perteneció hasta que Trubia, Pintoria y Udrión pasaron a formar parte del municipio de Oviedo hacia 1885. El ingeniero José Antonio López "Cuestas", antiguo alumno de la escuela y trabajador de la Fábrica de Armas de Trubia, aportó un dato que corrobora esa vinculación: "De la Escuela salieron cuatro mil aprendices y la mitad eran de Grado".

Si José Antonio Díaz Monjil, ingeniero de armamento ya retirado y presidente saliente de la asociación de antiguos aprendices de Trubia, recordó que la lima era "la primera herramienta" de todos los alumnos que ingresaban en la escuela, su amigo, el también ingeniero Francisco García-Blanch, afirmó que "el futuro ya está aquí" y abordó el escenario que se plantea ya con "la industria 4.0" de la robótica y el que viene, "con la FP 5.0".

García-Blanch destacó "el hito" que supuso la fundación por parte del general Francisco Elorza "de la escuela de formación profesional obrera de Trubia, que marcó un hito en la historia de la industrialización en España". Y defendió que ese modelo dual de formación profesional "vuelve a estar de actualidad cuando nos encontramos con la incorporación de la inteligencia artificial a la industria".

Hijo de un antiguo director, jefe de estudios y profesor durante 25 años de la Escuela de Aprendices de Trubia, García Blanch realizó una radiografía del estado actual de la formación profesional en España en comparación con otros países de Centroeuropa para concluir que "estamos un poco atrasados". Señaló entre las principales asignaturas pendientes del sistema español respecto a los modelos "exitosos" de Alemania, Suiza y Austria, "la falta de una cofinanciación empresarial estructurada; una participación empresarial y sindical insuficiente y un modelo pensado para las grandes empresas, en el que las pymes quedan descolgadas por coste y complejidad". García-Blanch auguró una "FP 5.0 de formación individual a la medida, con tutor virtual personalizado y clases a cargo de robots humanoides".

También intervino el director general de FP del Principado, Ángel Balea, quien reconoció que "tenemos que mejorar la orientación" para corregir "el déficit que hay en titulados de formación profesional y el exceso en graduados y posgraduados universitarios". Admitió que "España no es Suiza, ni es Alemania" en la implantación de una formación dual que "en Asturias ya tiene diez años, aunque nunca fue un modelo universal sino que era optativo. Pero ese escenario ya esta muerto y ahora toda la FP es dual". Balea dio cifras. "En Asturias hay 170 ciclos formativos". Defendió que "la filosofía de Elorza, de combinar teoría y experiencia está de moda, perdura en lo dual" y aseguró que se están aprovechando los fondos de transición justa "para modernizar los centros de FP con equipamiento tecnológico puntero, no tan futuristas como las que se han dicho aquí, pero que se acercan".