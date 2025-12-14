Los ingenieros informáticos buscan programadores en las aulas de Oviedo

Llevar la programación informática a las aulas y despertar el interés entre los alumnos hacia un sector con déficit de profesionales en la región. Ese es el objetivo que se fijan los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática del Principado -COIIPA y CITIPA- organizando "La hora del código", actividad en la que participan setecientos escolares de nueve centros educativos ovetenses. En el colegio público Villafría de Otero, el ingeniero informático Francisco de Borja García de la Noceda impartió una de las sesiones.

Ochenta escolares de 4.º 5.º y 6.º de Primaria, cada uno ante un ordenador, seguían, paso a paso, las indicaciones para programar. En la pantalla, el videojuego Minecraft. García de la Noceda echa en falta "horas lectivas de competencia digital" en Primaria. "Es necesario incorporarlo como materia", destaca el ingeniero informático, que añadió que "el pensamiento computacional les ayuda en el razonamiento matemático, en la búsqueda de soluciones y resolución de problemas".

García de la Noceda, que ha participado en la actividad en varias ediciones, resalta la "atención" y las ganas de aprender que transmiten los alumnos. "Les das unas nociones y enseguida avanzan y se van con ganas de seguir aprendiendo sobre programación", asegura cuando llega la hora del recreo y los escolares siguen aplicados en la tarea.

En este sector, señala el ingeniero informático, "hay un déficit de profesionales grande" tanto en el mundo docente como en la empresa. Es una opción a la que pueden encaminarse las nuevas generaciones.

En la clase, muy participativa, García de la Noceda responde a los obstáculos que se encuentran los escolares a la hora de programar. "Nos gustó mucho", señalan los estudiantes de 5.º curso, que es el segundo año en el que participan en la actividad. Al finalizar, reciben un diploma y un bolígrafo.

"La hora del código" es un movimiento mundial que llega a estudiantes de más de 180 países en todo el mundo, en la que en Asturias participan más de 4.000 escolares de 60 centros. El equipo directivo del colegio de Villafría destaca que esta es una "actividad muy enriquecedora" para los alumnos y hace hincapié en la diferencia que hay entre la formación digital en las nuevas tecnologías y la exposición a las pantallas. El centro educativo lleva ocho años participando en "La hora del código", que continuará llegando a las aulas de otros colegios durante la próxima semana.