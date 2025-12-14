Este es el motivo por el que la Catedral de Oviedo se abarrotó este domingo de jóvenes de toda España

La Catedral de Oviedo se quedó pequeña este domingo para acoger la ceremonia de reparto de la Luz de la Paz de Belén, una cita ya tradicional en el calendario scout que reunió a cientos de jóvenes procedentes de casi toda España. Poco antes del mediodía, bancos, sillas auxiliares e incluso los pasillos de la Sancta Ovetensis se llenaron de pañoletas de colores, velas encendidas y un ambiente festivo acorde con el tercer domingo de Adviento, el llamado domingo de Gaudete o domingo de la alegría.

La iniciativa, organizada anualmente por Scouts MSC, tiene como objetivo distribuir por todo el país la llama que días atrás fue encendida en la Basílica de la Natividad de Belén. En esta edición, Asturias ejerció de anfitriona de un acto en el que participaron alrededor de 560 scouts, a los que se sumaron más de 600 acompañantes. En total, más de 34 delegaciones, llegadas de casi todas las comunidades autónomas, recogieron la luz a través de velas que ahora llevarán a parroquias, hogares particulares, hospitales, residencias de ancianos y asociaciones de sus lugares de origen.

La eucaristía estuvo presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, acompañado por media docena de sacerdotes, entre miembros del cabildo catedralicio y visitantes. Las casullas rosas y coloridas, propias del domingo de Gaudete, reforzaron el mensaje de esperanza y alegría que marcó toda la celebración. En su homilía, el prelado aludió a las dificultades del mundo actual, mencionando explícitamente realidades como la violencia o «una gobernanza política mal ejercida y corrompida», frente a las que contrapuso una alegría que no es ingenua, sino fruto de la paz interior y de la fe.

Al final del acto, Sanz Montes recordó que se cumplían 22 años de su llegada a la archidiócesis, un aniversario que fue recibido con una prolongada ovación por parte de los asistentes. Entre ellos estaba Lucía del Amo, una joven scout que sueña con ser periodista: «Venimos para llevar la luz de Belén a todos los compañeros scouts de nuestra ciudad», explicó, junto a otra veintena de jóvenes que participaron en el encuentro celebrado en Oviedo, sede que el próximo año cederá el testigo a Albacete.

Durante el fin de semana, los jóvenes se alojaron en el Colegio Sagrada Familia, mientras que los delegados pernoctaron en el Seminario Metropolitano, donde también se organizó el masivo reparto de velas. Desde allí, la Luz de la Paz inició un nuevo viaje, multiplicándose en cientos de pequeñas llamas destinadas a iluminar, un año más, rincones de toda España.