La Real Academia se vuelca en el cierre del centenario de Alarcos

Tres años ha durado, en su extensión de recopilación de obras y homenajes el centenario del profesor Emilio Alarcos Llorach (1922-2022). Mañana lunes el Paraninfo de la Universidad de Oviedo acogerá un acto que cierra de alguna forma esta mirada retrospectiva, lo que su viuda, la profesora Josefina Martínez, llama "la impronta de Emilio", para dar paso a un nuevo ciclo en el trabajo relacionado con la memoria del padre de la lingüística moderna en España. A eso lo llamará "la pervivencia" y se estructurará con la publicación de lo que en principio serán ocho tomos con su obra completa.

En el acto de este lunes (19.30 horas, Paraninfo de la Universidad de Oviedo, entrada libre hasta completar el aforo), los dos caminos se cruzarán para pasarse el testigo. De un lado, el de la impronta, se presentará el número especial conmemorativo de la revista "Archivum" que recoge los trabajos dedicados a Alarcos. Hablarán sobre este volumen, el director de la revista, Jesús Vázquez, y Miguel Alarcos, hijo del profesor, que ha sido editor científico del número.

La revista "Archivum", que Alarcos fundó en 1952, un año después de su llegada a Oviedo, tiene ahora una vida digital, pero para este homenaje la Universidad de Oviedo ha realizado de forma especial una edición en papel.

Antes de hablar de "Archivum", y como conferencia magistral que enmarca este homenaje de cierre, el exdirector de la RAE, Darío Villanueva, dará una visión algo diferente del mundo universitario en España bajo el título: "Paradoja universitaria: el apagón de las luces".

El acto, tras las intervenciones de Vázquez y Alarcos, proseguirá con la nueva vertiente de los trabajos alarquianos, la de "la pervivencia", con la presentación del primer volumen de esas obras completas. El Paraninfo acogerá, así, la puesta de largo de los dos volúmenes correspondientes a la "Suma de estudios de gramática funcional del español", que firman Emilio Alarcos Llorach y Josefina Martínez. Editado por Arco libros, hablará de este proyecto editorial el académico asturiano Salvador Gutiérrez Ordóñez. Y le acompañarán sus dos colegas de la RAE Guillermo Rojo, en calidad de gramático, y el latinista Juan Gil, que escribió en su día el prólogo a la tesis de Alarcos sobre "El libro de Alexandre".