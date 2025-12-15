Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad

Los principales accesos a Oviedo sufrieron a primera hora de este lunes importantes atascos que complicaron la entrada a la ciudad a cientos de conductores. Las retenciones se produjeron en torno a las 16.00 horas de forma simultánea en varios puntos clave y provocaron retrasos significativos en los desplazamientos habituales, especialmente en las horas punta de la mañana.

Uno de los puntos más conflictivos fue la plaza de Castilla, donde las colas de vehículos llegaron a extenderse hasta la ronda exterior de Oviedo. La situación llamó especialmente la atención de los conductores, ya que no se registró ningún accidente ni incidencia destacable en la vía que justificara la magnitud del atasco. “Me llevó más de media hora recorrer 500 metros al entrar por plaza de Castilla”, señalaba un conductor afectado por las retenciones en esta zona, una queja que se repitió entre muchos usuarios.

Según fuentes de Tráfico, el origen de estos atascos estaría en el notable aumento del tráfico propio de estas fechas, motivado por la intensificación de las compras navideñas y la mayor afluencia de vehículos hacia el centro de la ciudad. A este incremento de la circulación se sumaron otros factores que agravaron la situación en distintos accesos.

La entrada a Oviedo por la AS-II fue otro de los puntos donde se registraron largas retenciones. En este caso, las obras que se están ejecutando para ampliar el acceso desde la calle Luis Oliver hacia Ciudad Naranco reducen la capacidad de la vía y generan cuellos de botella, especialmente en las primeras horas del día. A ello se añadieron los problemas de tráfico en la plaza de la Cruz Roja, donde los coches llegaron a acumularse casi hasta la glorieta del Palacio de los Deportes, dificultando la fluidez del tráfico en toda la zona.