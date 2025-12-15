Doble golpe al narcotráfico en Oviedo: la Policía Nacional detiene a cuatro personas con esta gran cantidad de droga y dinero en efectivo

Doble golpe a tráfico de drogas en la capital del Principado de Asturias. La Policía Nacional comunicó este lunes la detención de cuatro personas en Oviedo en dos intervenciones independientes contra el narcotráfico realizadas en la noche del miércoles y la madrugada del jueves. En total, los agentes se incautaron de más de 113 gramos de cocaína y cerca de 14.200 euros en efectivo.

La primera actuación tuvo lugar a última hora de la tarde del miércoles, cuando agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana interceptaron un vehículo en circulación durante un control preventivo. En el registro del turismo, los policías localizaron cuatro envoltorios que contenían más de 38 gramos de cocaína, además de 585 euros en metálico. Los dos ocupantes del coche, que no contaban con antecedentes policiales, fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Horas después, ya de madrugada, los agentes detectaron un segundo vehículo que realizaba movimientos sospechosos. Tras proceder a su inspección, se incautaron de 75,5 gramos de cocaína, 13.590 euros en efectivo, una balanza de precisión y diverso material destinado al fraccionamiento de la droga. Los dos ocupantes del vehículo también fueron arrestados por tráfico de estupefacientes.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Oviedo. Tras tomarles declaración, el juez decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.

Las dos intervenciones se enmarcan en los dispositivos de control y prevención que la Policía Nacional mantiene activos en la ciudad para combatir el tráfico de drogas y reforzar la seguridad ciudadana.