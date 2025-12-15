Las familias del colegio de Latores denuncian el "abandono" de las instalaciones del centro: "Parece que nos toman el pelo"

"Estamos aquí, una vez más, para reivindicar que el colegio continúa en una situación de abandono. Las reparaciones que se acordaron nunca se ponen en marcha, parece que nos toman el pelo", con esas palabras resumió Amarí Pérez, representante del AMPA del colegio de Educación Especial de Latores, la frustración que sienten todas las familias con el estado de las instalaciones del colegio al que acuden sus hijos.

Varios miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro ovetense, junto a Gloria García, portavoz del PP en materia de Educación a nivel regional, convocaron a los medios de comunicación este lunes para denunciar el estado de "abandono" en el que se encuentran las instalaciones del colegio de Educación Especial de Latores. "Dicen que sí, que se van a realizar actuaciones y que las obras se harán, pero nunca dan fechas. Reconocen que hay que intervenir, pero no concretan nada. Esta falta de compromisos claros nos genera una profunda incertidumbre y da la sensación de que simplemente nos están mareando", denunció Pérez.

Las familias denuncian el deterioro progresivo del centro educativo y la falta de actuaciones básicas de mantenimiento. Entre las necesidades más urgentes señalan la retirada y sustitución de los toldos, el repintado de las instalaciones y la reparación de humedades que se arrastran desde hace años. Muchas de estas obras no pueden realizarse con el alumnado dentro del recinto, por lo que la falta de planificación y de plazos concretos agrava la situación. A pesar de las reiteradas promesas, las mejoras no llegan y la sensación de abandono persiste.

Además, advierten de que el nuevo colegio en construcción, con una capacidad prevista de 240 alumnos, ya resulta insuficiente ante el crecimiento actual de la matrícula y el aumento de alumnado con necesidades educativas especiales. Por este motivo, reclaman que el centro actual no sea cerrado ni relegado al abandono, sino que se mantenga y acondicione adecuadamente, como ocurre con otros colegios antiguos que siguen en funcionamiento. Entre las actuaciones más urgentes también destacan la sustitución de la puerta principal para que abra hacia el exterior, la finalización de una rampa inacabada, la creación de un espacio seguro para la maniobra de los autobuses escolares y la corrección de deficiencias estructurales que afectan a la seguridad y al bienestar del alumnado.

La visión del Partido Popular

"El Colegio de Educación Especial de La Torres tiene muchas deficiencias en sus infraestructuras, algunas de ellas claramente ilegales. La entrada principal no cumple la normativa: en caso de incendio o de cualquier emergencia, la puerta no abre hacia afuera. Estamos hablando de algo muy grave", señaló Gloria García. "La Consejería de Educación, como otras administraciones, tiene la mala costumbre de hacer grandes anuncios que luego no se traducen en hechos, porque finalmente no ejecutan esas partidas", aseguró.

El grupo popular ha denunciado los retrasos y recortes en la construcción del nuevo colegio de Montercerrado. Según el PP, el año pasado, de los más de dos millones de euros presupuestados, solo se realizaron trabajos de movimiento de tierras, y para 2025, la partida inicial de 11 millones de euros se habría reducido a 8 millones, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de los plazos y la ejecución de la obra. Además, los populares reclaman aclaraciones sobre la construcción de la piscina que los padres solicitaron, ya que, aunque se anunció un añadido al proyecto para incorporarla en julio, aún no hay confirmación sobre su ejecución ni sobre cómo afectará al proyecto.

"Los anuncios no valen para nada. Hay que comprometerse, pero, sobre todo, hay que cumplir. Hoy estamos aquí, y vamos a seguir viniendo cada poco, vigilando lo que se haga en este centro y en el nuevo. Cada incumplimiento lo vamos a denunciar. Los alumnos, las familias y los docentes no se merecen este abandono por parte de la Consejería", concluyó García.