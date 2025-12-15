Una localidad asturiana premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: la gran fiesta que va a tener lugar cinco días antes de Nochebuena

Asturias ya está inmersa en la Navidad. A diez días del 25 de diciembre, ciudades y localidades se han engalanado con luces, árboles, decoración y olor a churros castañas para vivir unos días de ilusión tanto grandes, como pequeños.

Es el caso de Oviedo, que desde hace unos días se ha convertido en un lugar de magia, luz y actividades para grandes y pequeños, con más de un centenar de actividades repartidas por toda la ciudad y que abarcan desde grandes conciertos y espectáculos hasta talleres infantiles, mercados tradicionales y propuestas culturales para todas las edades.

La gran novedad es la celebración del primer amagüestu navideño infantil en la historia del programa municipal. Será el 20 de diciembre a las 18.30 horas en el Campo San Francisco. A diferencia de otros amagüestos tradicionales, este tendrá un marcado espíritu festivo y participativo: solo quienes acudan con jersey navideño podrán acceder al reparto gratuito de castañas, una iniciativa que el Ayuntamiento busca convertir en un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas.

Y para los amantes de los mercados navideños, la Plaza de la Catedral y Porlier serán desde este viernes el epicentro del comercio navideño con el Mercado de Artesanía y el Mercadillo de Navidad, ambos abiertos hasta el 6 de enero de 12.00 a 20.00 horas. A ellos se suma el Mercado "El Camino", especializado en productos monásticos, ubicado en Milicias Nacionales hasta el 23 de diciembre.

El casco histórico volverá a llenarse cada tarde de espectáculos itinerantes, distintos según la fecha: Sonata de Navidad (19), Los Cascanueces (20), Fantasía Blanca – Oro Viejo (26) y Patruyasos (27). Todos comenzarán a las 18.30 horas y seguirán un recorrido común que atraviesa Catedral, Porlier, San Francisco, Pelayo, Melquiades Álvarez, San Bernabé, Nueve de Mayo y Longoria Carbajal.

Además, el tradicional Tren de la Navidad, gratuito, circulará del 19 de diciembre al 4 de enero con salida desde la Plaza del Ayuntamiento y un amplio itinerario que incluye Magdalena, Campomanes, Martínez Marina, Uría y Santa Susana. El Navibus, que recorre las calles iluminadas, repite formato con salidas a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas.