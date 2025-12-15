Nuevo giro en los planes de futuro para el viejo HUCA de Oviedo: El Principado ve necesario ahora derribar los hongos

Nuevo giro de tuerca sobre los planes para el futuro de uno de los principales focos de preocupación en Oviedo. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, anunció este lunes la decisión del Principado de derribar el edificio de los hongos del viejo HUCA, una de las partes que inicialmente estaba previsto conservar por su interés arquitectónico. El Gobierno autonómico decidió el pasado verano la paralización del derribo del complejo hospitalario a la espera de unos informes sobre el estado del edificio de los hongos tras detectar que su deterioro estaba más avanzado de lo previsto inicialmente. El ejecutivo autonómico también reconoció que no podrá retomar los derribos hasta que se realice el traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos a Llanera, un hito para el que tampoco existen plazos concretos. El diputado José Cuervas-Mons (PP) teme que esta modificación en los planes retrase hasta 2027 el derribo del viejo HUCA ante la falta de concreción por parte del titular de la cartera de Hacienda en su comparecencia sobre los Presupuestos de este lunes.

El informe, que inicialmente debía estar listo para septiembre, ha revelado que el estado del edificio de los hongos es preocupante y no procede su conservación. «La decisión que va a tomar este gobierno es proceder al derribo de los hongos, ya sea a través de un modificado o de una nueva licitación; en cualquier caso será necesario hacer un proyecto de derribo para los hongos, en el que ya estamos trabajando», reveló el consejero Peláez a una pregunta formulada por el diputado Gonzalo Centeno, de Vox. En todo caso, Peláez confirmó que «no se pueden reiniciar los trabajos hasta que el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos no abandone el emplazamiento inicial».

El proyecto de los Presupuestos del Principado para 2026 prevé una inversión de 3,6 millones de euros para actuaciones en el antiguo HUCA. El diputado popular Cuervas-Mons preguntó al consejero de Hacienda si las obras de demolición estarán concluidas a lo largo del próximo año y también la fecha en la que se retomará el derribo, paralizado hace cinco meses. «No contestó a ninguna. En definitiva no da fechas ni solución», reprochó el parlamentario popular, que teme que ese proyecto de derribo ni siquiera esté completado para el ejercicio de 2027, sobre todo si hay que sacar una licitación nueva para el derribo de los hongos, que no estaba prevista en el proyecto inicial. «De los cuatro millones que figuraban en el Presupuesto de 2025 solo están ejecutados 420.000, dudo mucho que con los 3,6 millones restantes se puedan hacer los derribos proyectados inicialmente y además los nuevos de los hongos», valoró Cuervas-Mons.

La demolición de los hongos supone un volantazo respecto a los planes que se habían valorado hasta ahora para estas singulares construcciones levantadas en los años sesenta del siglo pasado y proyectadas por el arquitecto asturiano Ignacio Álvarez Castelao. El Principado había barajado la posibilidad de rehabilitar estos edificios como una incubadora-semillero de proyectos de innovación.