La oficina de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, a destajo: Estas son las cuestiones que más preocupan a los conductores

Más de 400 vecinos o visitantes asiduos de Oviedo han acudido ya, de forma presencial, telefónica o por correo electrónico al Ayuntamiento para informarse y resolver dudas sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entrará en funcionamiento el próximo 1 de enero. En concreto, durante los cinco primeros días de funcionamiento de la oficina de atención específica abierta la pasada semana se registraron 287 consultas directas, a las que se suman otras 120 realizadas por correo electrónico. Unas 80 consultas diarias que evidencian el interés ante la puesta en marcha de esta medida de movilidad.

Los datos recopilados en la oficina permiten trazar el perfil de las personas que más están recurriendo al servicio. La mayoría de las consultas proceden de hombres de entre 40 y 59 años, una franja que concentra más del 60 % del total, seguida por el grupo de edad comprendido entre los 60 y 74 años. La participación de jóvenes menores de 30 años es, por el momento, residual.

Uno de los principales focos de preocupación es la etiqueta ambiental. Las consultas se reparten casi a partes iguales entre quienes disponen de distintivo y quienes no lo tienen, aunque entre los vehículos etiquetados predomina de forma clara la etiqueta B (vehículos de gasolina matriculados entre 2001 y 2006 y vehículos diésel matriculados entre 2006 y 2015). Este dato cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo afectará únicamente al 9,8 % del parque móvil, correspondiente a los vehículos sin etiqueta ambiental, en concreto, los vehículos diésel anteriores al año 2000 y gasolina anteriores a 2006.

La mayoría de las consultas se catalogan como información general, lo que refleja la necesidad de comprender el funcionamiento global de la ZBE. Sin embargo, muchas de estas preguntas esconden situaciones concretas relacionadas con el acceso a viviendas y garajes, especialmente en casos de residentes fuera del perímetro que disponen de plazas de aparcamiento en la zona restringida, así como con el acceso por motivos laborales, sobre todo de autónomos y trabajadores sin distintivo ambiental.

También hay consultas vinculadas a movilidad reducida, dependencia o discapacidad, tanto propias como de familiares, además de un número significativo de dudas sobre el uso de vehículos históricos.

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta fase inicial está concebida como «un periodo de información y acompañamiento», con el objetivo de facilitar la adaptación progresiva de la ciudadanía a la nueva normativa y evitar situaciones de desinformación o incertidumbre. En este sentido, se recuerda que la ordenanza contempla «autorizaciones específicas y exenciones para numerosos supuestos», así como un sistema de control automatizado que permitirá una aplicación gradual.

«Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Oviedo reafirma su apuesta por una implementación clara, accesible y progresiva de la Zona de Bajas Emisiones, garantizando que ningún vecino se quede sin la información necesaria para cumplir con la normativa y adaptarse a los nuevos requerimientos de movilidad sostenible», declaró el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado.

Horarios

La Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la calle Quintana, 8, seguirá ofreciendo atención presencial y telefónica de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, además del correo electrónico habilitado para resolver casos específicos. El Ayuntamiento anima a los vecinos a utilizar estos canales antes de la entrada en vigor de la ZBE para resolver dudas concretas y planificar con antelación sus desplazamientos, contribuyendo así a una ciudad más saludable, con menos emisiones y una movilidad más ordenada y sostenible. Los interesados también pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento a través del teléfono 984280011 o el correo electrónico zonabajasemisiones@oviedo.es.