Oviedo ya tiene la bandera que le acredita como Ciudad Europea del Deporte

"En 2026 queremos mostrar nuestra mejor versión: una ciudad abierta, dinámica, orgullosa de su identidad y comprometida con los valores positivos de la práctica deportiva", apuntó la concejala de Deporte

La concejala de Deportes, Concepción Méndez, entrega al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, la distinción de Ciudad Europea del Deporte recogida en el Parlamento Europeo

La concejala de Deportes, Concepción Méndez, entrega al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, la distinción de Ciudad Europea del Deporte recogida en el Parlamento Europeo / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

La concejala de Deportes, Concepción Méndez, ha hecho entrega oficial a Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, de la distinción que acredita a la capital asturiana como Ciudad Europea del Deporte 2026. La edil recogió la bandera durante la gala oficial de entrega de distinciones de ACES Europe en el Parlamento Europeo y desde esta mañana ya está en el Consistorio ovetense. "Este reconocimiento supone un impulso extraordinario para nuestra ciudad y para todas las personas y entidades que llevan años trabajando para hacer del deporte un pilar esencial de nuestra vida", apuntó Méndez.

Oviedo recibió su distinción en una ceremonia internacional que reunió a más de 70 ciudades y regiones, consolidándose como referente global en gestión deportiva y promoción de la actividad física. Durante el evento se realizaron los traspasos de las capitalidades deportivas internacionales, con España destacando gracias a Vizcaya como Región Europea del Deporte y a Oviedo, Valladolid, Palencia y Cáceres por la calidad de sus políticas deportivas.

La candidatura de Oviedo se ha destacado por su enfoque integral en el ámbito deportivo, promoviendo la actividad física, el deporte base y amateur, la aplicación de la Ley LOPIVI, la creación del Centro Nacional de Educación en el Deporte y un plan de igualdad entre mujeres y hombres. Entre sus iniciativas más valoradas figuran los Premios NIKÉ Mujer y Deporte, que celebran su tercera edición y se han convertido en un referente para visibilizar y promover el deporte femenino en la ciudad.

"Recibir este galardón no es un punto final, sino un punto de partida. En 2026 queremos mostrar la mejor versión de Oviedo: una ciudad abierta, dinámica, orgullosa de su identidad y comprometida con los valores positivos del deporte", concluyó la concejala de Deportes.

