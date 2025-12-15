Oviedo ya tiene la bandera que le acredita como Ciudad Europea del Deporte

La concejala de Deportes, Concepción Méndez, ha hecho entrega oficial a Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, de la distinción que acredita a la capital asturiana como Ciudad Europea del Deporte 2026. La edil recogió la bandera durante la gala oficial de entrega de distinciones de ACES Europe en el Parlamento Europeo y desde esta mañana ya está en el Consistorio ovetense. "Este reconocimiento supone un impulso extraordinario para nuestra ciudad y para todas las personas y entidades que llevan años trabajando para hacer del deporte un pilar esencial de nuestra vida", apuntó Méndez.

Oviedo recibió su distinción en una ceremonia internacional que reunió a más de 70 ciudades y regiones, consolidándose como referente global en gestión deportiva y promoción de la actividad física. Durante el evento se realizaron los traspasos de las capitalidades deportivas internacionales, con España destacando gracias a Vizcaya como Región Europea del Deporte y a Oviedo, Valladolid, Palencia y Cáceres por la calidad de sus políticas deportivas.

La candidatura de Oviedo se ha destacado por su enfoque integral en el ámbito deportivo, promoviendo la actividad física, el deporte base y amateur, la aplicación de la Ley LOPIVI, la creación del Centro Nacional de Educación en el Deporte y un plan de igualdad entre mujeres y hombres. Entre sus iniciativas más valoradas figuran los Premios NIKÉ Mujer y Deporte, que celebran su tercera edición y se han convertido en un referente para visibilizar y promover el deporte femenino en la ciudad.

"Recibir este galardón no es un punto final, sino un punto de partida. En 2026 queremos mostrar la mejor versión de Oviedo: una ciudad abierta, dinámica, orgullosa de su identidad y comprometida con los valores positivos del deporte", concluyó la concejala de Deportes.