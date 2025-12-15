La peña del Oviedo que hace patria de Olivares «por todo el mundo»

«Empezamos como una peña muy familiar, todos conocidos y del barrio». María Álvarez, la presidenta, revela la génesis de la peña azul Olivares, que el próximo febrero cumplirá doce años de un nacimiento casual. «Éramos gente conocida del barrio que íbamos al fútbol a veces, si teníamos con quien ir y otras veces nos quedábamos en casa por no ir solos. Así que un día, hablando, quedamos en hacer una peña y sentarnos todos juntos. "Y así empezó todo, en 2014, somos peña del barro, como dicen».

Eran treinta socios, en su mayoría de Olivares, el barrio de alma rural, vecino del nuevo Carlos Tartiere. Hoy son cuatrocientos de distintas partes de Oviedo y de Asturias. «Tenemos hasta un socio de Pola de Allande y lo bueno es la fidelidad, aunque se formen peñas en sus localidades de origen, siguen siendo socios de la Olivares», recalca la presidenta de la peña, nacida a unos minutos a pie del campo de fútbol, que se dio rápidamente a conocer. «A partir del primer viaje que hicimos en bus, si mal no recuerdo a Valladolid, se nos empezó a unir gente, que ya era de otras zonas. Y los que se apuntaban a un viaje, acababan siendo socios de la peña», añade María Álvarez. Desde aquel febrero, cuando el Oviedo estaba en la Segunda B, le peña Olivares no se perdía jornada siguiendo al equipo carbayón. «Cuando fundamos la peña íbamos todos los domingos al fútbol, un fin de semana al Tartiere y al siguiente, fuera de casa, no perdíamos partido», recuerda.

El mierense Gerardo Rodríguez es un buen ejemplo de esa adhesión espontánea a la peña Olivares. Él, uno de los oviedistas que fue al partido de la UEFA en Génova, en 1991, por 35.500 pesetas en un viaje de una semana organizado por la peña azul Conde de Lugones, que empezó con el partido anterior en Zaragoza, «donde estuvimos en el mismo hotel que el equipo», y acabó el sábado posterior con victoria en el Nou Camp ante el Barça tras «el atraco del árbitro Schmidhuber», se ofreció «voluntario» para ir a comprar las entradas del partido en Astorga. Uno de los encuentros que han quedado grabados de la larga singladura por los campos «del barro» en el disco duro del oviedismo. Las vueltas que da la vida en tres décadas y en el fútbol todavía más. Y desde ese primer año de funcionamiento de la peña Olivares, el mierense permanece fiel para echar un cable siempre que hace falta. «Dicen que somos unos frikis, pero a mí me da igual», confiesa Gerardo Rodríguez.

Son fervientes defensores del seguimiento y asistencia a los campos de fútbol en grupo y cuando no había lista de espera para hacerse socio del año, como ha ocurrido este año tras el ascenso a Primera fueron banderín de enganche al Real Oviedo. «Fomentamos desde siempre aceptar como socios a todo aquel que quiera. De hecho, gente que no era socia del Oviedo y que venía con nosotros a algún partido, luego se acababan haciendo socios del club», afirma María Álvarez. "Es muy diferente vivir el fútbol en una peña a como se vive de manera individual", coinciden otros socios, como Rodrigo Fuente, otro de los voluntarios ante las múltiples iniciativas solidarias desarrolladas por la peña Olivares en los últimos años. «Tenemos mucha actividad, cuando el volcán de La Palma y la dana de Valencia organizamos partidos benéficos», apunta Fuente. «Para La Palma recaudamos un dinero y lo fácil hubiera sido entregarlo a alguna organización, pero decidimos hacer nosotros el envío, compramos colirios y los mandamos, vía Italia, hasta la isla. Luego, otra aficionada, me dijo que en un partido de Las Palmas se dio las gracias por la megafonía a la peña Olivares, son cosas y gestos que prestan», abunda María Álvarez. «Nos apuntamos a un bombardeo», corroboran los socios de un grupo que también mandaron mascarillas por correo. «Y en la dana con el dinero que recaudamos, compramos electrodomésticos y enseres para ayudar a una familia, a través de los padres de Sesé, un exjugador del Oviedo, que es de allí».

«La bufanda viajera»

Son una peña pionera en iniciativas que con los años han calado en el oviedismo. «Tenemos un grupo de wasap y un verano cada socio empezó a poner fotos con su bufanda en los lugares a los que iba; además teníamos un socio que viajaba mucho por trabajo y entonces tenemos fotos de la bufanda en todo el mundo. Ahora ya todo el oviedismo hace lo de la bufanda viajera y está muy bien», comenta la presidenta. José Cueto, «El Pibe», apostilla que una de las bufandas de la peña Olivares está en la parrilla «La brigada» del barrio bonaerense de San Telmo, «que tiene camisetas de los mejores del mundo y ahí está la nuestra; hace poco estuvo allí Michelle Obama».Asimismo es una peña pionera en mantener vivo el contacto «con muchísimos exjugadores del Oviedo comoPompei, Ibraima Baldé» y con otras aficiones. «Tenemos una peña hermana en Argentina, en Rosario, la ciudad de Messi, y también estamos hermanados con la peña del Córdoba ‘El abuelo y su trupe’. Vinieron aquí, cuando estábamos en Segunda B, dijeron por redes sociales que querían conocer gente, yo les escribí y hasta hoy, luego fuimos a Córdoba y nos trataron como a jeques», bromea María Álvarez, que resume la filosofía de la peña Olivares: «Siempre hay que dejar las puertas abiertas, somos una gran familia». Tienen en marcha el objetivo de completar un póster con «todas» las firmas del equipo que jugó la UEFA, incluido el capitán Berto y cuando aflora una pregunta sobre la actual situación liguera mantienen la fe: «Nos salvaremos».