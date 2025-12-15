El PP aprueba en solitario unos impuestos "congelados" que convierten a Oviedo en un "referente fiscal"

El Partido Popular aprobó este lunes de forma definitiva las ordenanzas fiscales que se aplicarán en Oviedo durante el año 2026. El equipo de Gobierno capitaneado por el alcalde Alfredo Canteli sacó músculo y aprovechó su mayoría absoluta para sacar adelante unos impuestos y tasas municipales "congelados" en los que sólo se contempla una subida del dos por ciento en conceptos como el alcantarillado y el agua con respecto a los recibos de este año. Antes de ver como el resto de grupos con representación en el Consistorio votaba en contra de las ordenanzas fiscales populares y como se abstenía la edil no adscrita, la concejala de Economía, Leticia González, defendió que el modelo de Oviedo es "un referente fiscal" en España.

González, protagonista principal en la sesión extraordinaria, recordó que en Oviedo "hay una presión fiscal por debajo de la media" con respecto a otros ayuntamientos asturianos y que los "datos objetivos" sitúan al municipio como "modelo impositivo" frente a otras ciudades españolas. "Por poner sólo algunos ejemplos el IBI urbano está en el 0,58", mientras que otras ciudades como Vigo, Barcelona o León, todas ellas lideradas por alcaldes socialistas, nos superan con creces", sostiene la edil. "Oviedo es también un paraíso empresarial porque el ochenta por ciento de las empresas están exentas de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y porque existen numerosas bonificaciones para generar empleo y riqueza", añade.

La concejala de Economía asegura que las nuevas ordenanzas fiscales son "sensibles, prudentes y cercanas". González subraya que las medidas "protegen a las familias y al tejido empresarial", y que son "un gran dique de contención a ese infierno fiscal" que atribuyó a los socialistas Adrián Barbón y Pedro Sánchez. "Cada vez tenemos que prestar servicios a los ciudadanos a un precio más alto y eso es atribuíble a las imposiciones de los gobiernos del PSOE, pero nosotros hacemos una buena política de gestión pública y aún así no somos una máquina de recaudar", dice Leticia González.

La tasa de basuras fue la que más debate suscitó ayer durante el Pleno. "Este año no se produce ninguna modificación en la tasa", afirmó la edil, porque, desgraciadamente, ya se tuvo que actualizar el año pasado por la imposición del Gobierno central. González criticó que Pedro Sánchez no haya aportado ningún tipo de medida de calado que pudiera paliar el efecto del 'tasazo' del PSOE. A pesar de ello, el equipo de Gobierno propone en estas ordenanzas una nueva línea de ayudas para permitir a las familias con pocos recursos aliviar el 'impuestazo' del Ejecutivo central.

La oposición

Los socialistas votaron en contra "porque demuestran una falta de rumbo e improvisación" y porque "no protegen a quienes más lo necesitan", señala Jorge García Monsalve, que también hizo referencia a la tasa de basuras. "Es una imposición de Europa, pero el problema es que en Oviedo afecta por igual a todas las familias sin importar su capacidad económica", asegura el concejal del PSOE. Para los socialistas, las ordenanzas se han elaborado "sin transparencia, sin equidad, sin responsabilidad y con nula voluntad de consenso".

Consenso y más diálogo, eso es lo que echa en falta Gaspar Llamazares y por eso IU-Convocatoria por Oviedo votó en contra de las ordenanzas fiscales del PP. "La fiscalidad es necesaria, pero lo que no compartimos es la distribución", afirma Llamazares, que apuesta por una mayor justicia fiscal. "Por ejemplo, es posible distribuir el IBI de forma que paguen más quienes más tienen o buscar fórmulas para bonificar y promover la vivienda para jóvenes. La congelación de los impuestos es inmovilismo, renunciar a las rebajas fiscales, y por eso las ordenanzas nos parecen incompletas", recalca.

Sonsoles Peralta, la portavoz de Vox, considera que las tasas e impuestos del PP son "el mayor atraco fiscal a los ovetenses". Peralta denuncia que la tasa de basuras es claramente desproporcionada, y pone como ejemplo que de los casi 300 millones de euros del presupuesto sólo se destinan 50.000 euros a bonificaciones para la basura. Por su parte, la edil no adscrita, Elena Figaredo, dice que el proyecto "es estático y no reformista" y que "no traerá progreso porque no impulsa". Aun así, se abstuvo.